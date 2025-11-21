news_header_top
Происшествия 21 ноября 2025 09:03

В Татарстане начальник отдела Госалкогольинспекции задержан за взятку

В Татарстане совместными действиями сотрудников УЭБиПК МВД по РТ и регионального УФСБ России задержан начальник отдела Государственной алкогольной инспекции. Его подозревают в получении взятки за помощь в оформлении лицензии на алкоголь.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе МВД по РТ, в мае текущего года 49-летний мужчина и другие, пока не установленные, сотрудники инспекции получили 150 тысяч рублей. За эти деньги они пообещали предпринимателю помочь получить лицензию на оборот алкоголя в обход установленного законом порядка.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки в крупном размере группой лиц по предварительному сговору». На время следствия суд избрал для него меру пресечения в виде домашнего ареста.

