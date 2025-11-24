Суд вынес приговор бывшему главе поселка Камские Поляны Салахутдинову за взятку

Нижнекамский городской суд вынес приговор бывшему главе поселка Камские Поляны Ринату Салахутдинову. Его признали виновным по статье «Получение взятки».

Как сообщает прокуратура Татарстана, в январе глава поселка получил от директора фирмы «Наш дом Камские Поляны» через посредника взятку в виде мобильного телефона стоимостью 108 тысяч рублей.

Взятка была дана, чтобы Салахутдинов помогал этой фирме: подписывал нужные ей документы по госконтрактам, заключал с ней новые контракты и закрывал глаза на возможные нарушения.

Суд приговорил главу поселка к наказанию в виде 5 лет лишения свободы условно с таким же испытательным сроком со штрафом 324 тысяч рублей, с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления на 2 года.