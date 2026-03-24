«Тантана-2026»: претенденты и главные фавориты премии

Церемония вручения ежегодной театральной премии в Татарстане пройдет 27 марта – в Международный день театра – на сцене Атнинского драмтеатра имени Тукая. Накануне церемонии стали известны фавориты, подробнее – в материале «Татар-информа».





Объявление победителя будет сопровождаться театральным представлением

Ежегодная театральная премия Министерства культуры Республики Татарстан «Тантана» – профессиональная награда, которую с 2011 года вручают за выдающиеся творческие и общественные достижения в сфере театрального искусства. Ее учредили для государственной поддержки театра в республике.

Премия призвана сохранять и развивать традиции татарстанского театра, выявлять лучшие работы в разных жанрах, поддерживать талантливых деятелей сцены и продвигать достижения современного театрального искусства.

В этом году церемония вручения ежегодной театральной премии пройдет в Атнинском татарском государственном драматическом театре имени Тукая. Выбор площадки не случаен: в Татарстане отмечают 140-летие со дня рождения Габдуллы Тукая, а сам театр – 15-летие своего государственного статуса.

Подробнее о ходе церемонии вручения премии сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал директор Атнинского драмтеатра Ленур Зайнуллин.

Ленур Зайнуллин: «В этом году церемония вручения ежегодной театральной премии пройдет в Атнинском татарском государственном драматическом театре имени Тукая»

Сценарий праздничной программы написал Альберт Шакиров. Режиссером церемонии выступил Рамиль Фазлиев.

Объявление победителя в каждой номинации будет сопровождаться театральным представлением. Музыкальную часть мероприятия обеспечат артисты коллектива Yummy Music: Юрий Федоров, Руслан Закиров и Ильгиз Шайхразиев.

«У всех свои вкусы и предпочтения»

Имена номинантов театральной премии уже давно известны. По словам члена комиссии премии, главного редактора журнала «Казань» Альбины Абсалямовой, споры вокруг номинантов были жаркие и могли длиться по 7 часов.

Как отмечалось в нашей заметке, лидером по количеству номинаций (включая «Лучший спектакль большой формы») является камаловский «Музей невинности» (постановщик – худрук Александринского театра Никита Кобелев) – он представлен в пяти категориях.

Три спектакля, претендующие на победу в главной номинации, – «Село Степанчиково и его обитатели» (Казанский ТЮЗ), «Осень» (Нижнекамский татарский драмтеатр), «Золотая шашка» (Набережночелнинский татарский драмтеатр) – имеют по четыре номинации.

На «Лучший спектакль малой формы» претендует постановка «К.Ү.Р.Кә» (подробнее о спектакле главрежа театра Камала Фарида Бикчантаева писали в новогоднем обзоре). В эту категорию также попали спектакли Фонда «Живой город» «Затворник и Шестипалый» (Театральная площадка MON) и «Судьба человека» (Особняк Демидова), спектакли «Оборванная мелодия» (Альметьевский театр драмы) и «Пепел» (Молодежный театр на Булаке). Подробнее о работе Айдара Заббарова для Особняка Демидова и попытках Сардара Тагировски заглянуть за ширму смерти Фарида Яруллина можно прочесть в наших материалах.

«Каждый год я не доволен на 100%, как, думаю, и все члены комиссии. У всех свои предпочтения, взгляды и вкусы. Явных шедевров в этом году лично для меня не было ни в одном театре, поэтому я отношусь [к премии] очень спокойно. Мне кажется, в номинациях все представлены более или менее справедливо», – прокомментировал состав номинантов 2026 года корреспонденту «Татар-информа» театральный критик и член Совета по культуре при Раисе РТ Нияз Игламов.

«Мы не могли включить в список номинантов все спектакли»

В этом году комиссия отказалась выбирать номинантов на премию «Лучшая роль в музыкальном спектакле (опера, музыкальный спектакль, мюзикл)». Выходит, что лучший музыкальный спектакль в этом году будет («balballar» творческого объединения «Алиф», «Лебединое озеро» ТГАТОиБ им. Джалиля или камаловские «Башмачки»), а лучшего артиста музыкального спектакля – нет. С чем связано такое решение, мы спросили у директора Дома актера им. Салимжанова и зампреда Союза театральных деятелей РТ Лилии Гараевой. По ее мнению, все дело в том, что нельзя объективно сравнивать в одной номинации профессиональных музыкальных исполнителей и драматических артистов в музыкальном спектакле.

Не попал в список номинантов «Тантаны» камаловский спектакль «Джаудат и Зубаржат» – мелодрама с невероятным вокалом и музыкальными номерами. Эту работу Ильгиза Зайниева мы обсуждали в том же новогоднем обзоре, а также в отдельной заметке. Не оказалось в списке и «Вслед за мечтой» театра Тинчурина.

«Театр Камала представил [в этом сезоне] 13 премьер, и мы не могли все спектакли включить [в список номинантов]», – объяснила Альбина Абсалямова.

Интересно, что и в хореографической номинации «Лучшая роль в музыкальном спектакле (балет, современная хореография, пластический спектакль)» представлен только театр оперы и балета им. Джалиля. Современной хореографии было много и в «balballar» Нурбека Батуллы.

В актерских номинациях главный рекордсменом, само собой, стал театр Камала: Ришат Ахмадуллин («Музей невинности»), Ляйсан Гатауллина («Музей невинности»), Искандер Хайруллин («Любовник») и еще пять артистов. Следом за ним с шестью номинациями идет Нижнекамский драмтеатр. В этом году о заметном рывке нижнекамцев говорят многие, и теперь у этого роста есть вполне конкретное – численное подтверждение.