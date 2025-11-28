Театр Камала к своему юбилею готовит премьеру спектакля «Джаудат и Зубаржат»

Сегодня в Татарском государственном академическом театре им. Галиасгара Камала состоится премьера спектакля «Джаудут и Зубаржат» Ильгиза Зайниева. Музыкальная мелодрама была написана в 2016 году к 110-летию татарского театра, а премьеру приурочили уже к 120-летию.

Время действия – начало ХХ века, место – Старо-Татарская слобода Казани. Молодой фотограф и поэт Джаудат (Алмаз Бурганов) влюблен в Зубаржат (Айгуль Гардисламова), дочь богатого татарского купца Мотыгуллы (Рамиль Тухватуллин). Уже год, как он пишет ей стихи инкогнито, его стихи успели завоевать сердце девушки, тем не менее открыться ей он не решается. Но однажды тот самый купец приводит свою семью – жену и дочь – в фотосалон Джаудата.

История богата на повороты сюжета, герои признаются друг другу в любви, и любовь их горяча, наивна, но, к сожалению, трагична. Можно сказать, что история очень верно меняет свой сентиментальный мелодраматический тон, обрушая всякие надежды на счастливый конец ловким ударом Тухватуллина в челюсть Бурганова.

Говоря об игре актеров, у заслуженного артиста России Рамиля Тухватуллина вышел очень энергичный, объемный персонаж Мотыгуллы. Несмотря на свою консервативность и осторожность, старый купец все же решается на разумные изменения, и, кажется, это единственный персонаж, который переживает внутреннюю трансформацию. Возможно ли повторить такое исполнение этой роли? Алмаз Бурганов, исполнивший роль Джаудата, особенно ярко раскрылся во второй части постановки, в первую очередь через натуралистичную пластику.

Уже сейчас можно предположить, что спектакль займет заслуженное место в репертуаре театра. Несмотря на свою продолжительность в 2,5 часа, он дарит то, ради чего люди и ходят по вечерам в театр, – особенную театральную магию, которая работает по всем известным правилам, но не перестает удивлять.

Отдельной похвалы заслуживает музыкальная составляющая спектакля и его сценография. Игру сопровождает оркестр ТГАТ им. Г.Камала под руководством Данияра Соколова, композитор – Эльмир Низамов, автор текстов песен – Резеда Губаева, оркестровка – Андрей Алексеев. Художник-постановщик – Геннадий Скоморохов, художник по костюмам – Екатерина Горшкова, художник по свету – Ильшат Саяхов.

Автором пьесы и режиссером выступил художественный руководитель Театра Камала Ильгиз Зайниев.