В «Особняке Демидова» прошел предпоказ спектакля «Судьба человека»

В театральной резиденции «Особняк Демидова» прошел пресс-показ спектакля «Судьба человека» по одноименному рассказу Михаила Шолохова в постановке Айдара Заббарова. Премьера постановки состоится уже 18 и 19 декабря.

О том, что главный режиссер театра Тинчурина Айдар Заббаров готовит спектакль с заслуженным артистом РТ Эмилем Талиповым, стало известно еще летом. Также было известно, что постановка будет камерной, а помимо актера будут задействованы и куклы.

Сюжет «Судьбы человека» многим известен еще из школьной программы. Рассказ Шолохова во многом основан на реальных событиях, о которых писатель однажды случайно услышал от попутчика на охоте.

В центре повествования – Андрей Соколов, обыкновенный человек, который жил в Воронеже своей обыкновенной жизнью. Жизнь, наверное, была счастливой: у него были любящая жена и трое детей, Андрей бросил пить и устроился работать шофером. Но началась война, которая тут же унесла Андрея далеко на фронт. Спустя год он попал в плен, где пробыл еще два года. Всё это время герой держал в памяти лица родных и в трудные минуты говорил с ними. Андрею удалось бежать, захватив с собой плененного немецкого офицера, но возвращаться оказалось некуда. Добравшись до тыла советских войск, он узнал, что дома у него теперь нет.

В 1942 году Воронеж оказался наполовину оккупирован, и бои почти полностью разрушили город. Разрушен был и дом Андрея, причем почти вся его семья погибла вместе с домом. Жив остался только старший сын Толя. Он отучился на артиллериста и быстро дорос до капитана, но Андрей, обычный солдат, им гордился. Однако, когда весь мир праздновал победу над фашизмом, Андрей оплакивал сына, убитого снайпером в последний день войны.

Андрей не вернулся в Воронеж, а отправился дальше, в Урюпинск. Работая там шофером, он встретил бездомного мальчика Ваню, такого же сироту, как он сам. Потеряв привычную жизнь, герой все же сумел найти родную душу.

В этой истории подвиг – не столько геройский поступок, сколько стремление вернуться домой живым, вера в свои силы и светлое будущее. Солдатская смекалка – это глаза, «словно присыпанные пеплом», фатализм. Пожалуй, главная сила самого спектакля – в неутомимом главном герое, вокруг которого оживают воспоминания в виде кукол, в действительности уже мертвые.

Вместе с Эмилем Талиповым в спектакле задействованы артисты-кукловоды Валерий Антонов и Анна Зиннатуллина. Уже до начала спектакля они встречали первых зрителей, создавая образы из постановки. Вот не Талипов, а впрямь Андрей Соколов тянет папиросу, привалившись к стене, и что-то бормочет с сильным южным акцентом, а непоседливый Ванька самозабвенно играет с мячом – едва ли он слушает, что бормочет ему отец. Зрители еще только занимали свои места, а от сцены уже было не оторвать глаз.

Сценография спектакля очень лаконична: забор, гармошка, чемодан, ведро (которое зритель обязательно запомнит), ну и, конечно же, свет. Но этого более чем достаточно, чтобы погрузиться в историю.

Над постановкой также работали: художники по свету Ильдар Шакиров и Дарья Андреева; саунд-дизайнер Ильдар Харисов; художник экранной графики Даниил Минниханов; продюсеры Тагир Исмагилов и Наргис Самигуллина; исполнительный продюсер Талия Тухфатуллина; администратор Дарина Телешова; помощники режиссёра Александра Гуримская и Адель Наумов.

Премьера спектакля состоится уже завтра, 18 декабря. Показы также пройдут 19 декабря, 24 и 25 января.