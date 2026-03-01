«Забрать у зрителя контроль»: «Оборванную мелодию» представили в Альметьевском драмтеатре

В Альметьевском театре драмы для журналистов провели специальный показ спектакля «Оборванная мелодия». Камерная постановка посвящена жизни и творчеству татарского композитора, автора первого татарского балета «Шурале» Фарида Яруллина.

Премьера спектакля состоялась в декабре 2025 года, ее приурочили к 80-летию первой постановки балета «Шурале» в 1945 году. Над постановкой работал главный режиссер Альметьевского драмтеатра – татарин из Венгрии Сардар Тагировски, но, как оказалось, этот спектакль предназначался ему не сразу.

«Приглашенный режиссер в последний момент отказался от постановки, театр столкнулся с проблемой. Помню, два года назад я смотрел балет „Шурале“, и меня тронула музыка. Когда я услышал, что от постановки отказались, сказал, что сделаю», – сказал Тагировски корреспонденту «Татар-информа».

Все действие происходит на вращающемся круге посреди сцены – метафора бобины с кинопленкой или виниловой пластинки. В самом центре этого круга сидят зрители. С первых минут спектакля круг приходит в движение – и публика теряет контроль над тем, что видит.

«Я думал, что нам как зрителям нельзя получать контроль. Я хотел этот контроль у зрителя забрать, чтобы зритель попал в такую же тревожную ситуацию, как Фарид», – объяснил режиссер.

Прием с «вращающимся театром» Тагировски впервые увидел в венгерском спектакле около 20 лет назад. Этот формат, когда публика наблюдает за спектаклем на сцене, позволяет «укрупнить» событие, погрузить зрителя в личные переживания героя. А событие донельзя личное – история начинается со смерти Фарида Яруллина где-то в Белоруссии. Далее сцена за сценой разворачивается ретроспектива жизни композитора (к слову, погибшего всего в 29 лет).

Соавтором Сардара выступила завлит театра Тинчурина Лейсан Фаизова. Главную роль исполнил заслуженный артист РТ Рушан Мухаметзянов.

«Он (Рушан Мухаметзянов – прим. Т-и) очень добрый человек. У него есть какая-то доброта, которая дает окружающим уверенность. Кроме того, он великолепный актер. Я хотел назначить актера, для которого эта роль была бы важна. Может быть, другой актер сыграл бы столь же хорошо, но для него это было бы не так важно», – рассказал Тагировски о выборе артиста на роль Фарида Яруллина.

Самая мистическая часть постановки – Шурале. До конца не ясно, что этот образ значил для самого Яруллина. Отвечая на этот вопрос, Тагировски обратил внимание на сцену встречи Яруллина и Габдуллы Тукая на том свете –написавший поэму о лесном духе классик татарской литературы везет фигуру Шурале на велосипеде. Персонаж татарской мифологии выглядит как прирученный зверь, очень доброе и милое создание.

«Когда Фарид Яруллин попал на войну, он часто писал про Шурале, в письмах он спрашивал своих родных: „Как мой Шурале?“ Это могло быть его «внутреннее подключение» к Тукаю, татарским речам, традициям и дому», –пояснил режиссер.

В воспоминаниях Яруллина Шурале – более мрачное существо. Сцена «примирения» композитора с лесным духом в самом финале – одна из самых ярких и запоминающихся в спектакле.

Эта постановка – камерная и требует много ресурсов, хотя в зале одновременно сидит только пара десятков зрителей. Несмотря на это, подобные спектакли входят в репертуар Альметьевского драмтеатра благодаря уникальному опыту, который они могут подарить.

«Он (такой спектакль – прим. Т-и) дает то, что большая сцена дать никогда дать не сможет», – уверен режиссер.

Вместе с казанскими журналистами на специальный показ «Оборванной мелодии» приехали театральный критик Екатерина Морозова, заместитель генерального директора по социальному развитию ПАО «Татнефть» Ренат Мамин и кинокритик Адиля Хайбуллина.

В этом году Альметьевский театр ждут гастроли в Нальчике (Балкарский драмтеатр), Уфе, Казани и, при благоприятной геополитической обстановке, даже в Венгрии.