Названы номинанты на театральную премию «Тантана» 2026 года

В Доме актера имени Марселя Салимжанова 14 марта состоялось заседание комиссии театрального конкурса и премии Министерства культуры Татарстана «Тантана» («Триумф»), по итогам которого определены номинанты 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры РТ.

По числу номинаций лидирует постановка «Музей невинности» («Сафлык музее») театра имени Галиасгара Камала, поставленный худруком Александринского театра в Санкт-Петербурге Никитой Кобелевым. Спектакль представлен в пяти категориях.

Речь идет о номинациях «Лучший спектакль большой формы», «Лучшая мужская роль» (Ришат Ахмадуллин, Кемаль), «Лучшая женская роль» (Ляйсан Гатауллина, Фюсун), «Лучшая женская роль второго плана» (Алина Мударисова, Сибель) и «Лучшая эпизодическая роль» (Ильнур Закиров, Заим).

Кроме того, на награду среди спектаклей большой формы претендуют «Село Степанчиково и его обитатели» Казанского ТЮЗа (режиссер – Радион Букаев), «Осень» («Көз») Нижнекамского татарского драмтеатра имени Туфана Миннуллина (режиссер – Лилия Ахметова), «Страх» («Курку») Альметьевского татарского драмтеатра (режиссер – Айдар Заббаров) и «Золотая шашка» («Алтын алка») Набережночелнинского татарского драмтеатра имени Аяза Гилязова (режиссер – Олег Киньзягулов).

Три из упомянутых выше работ представлены одновременно в четырех категориях. Это «Село Степанчиково и его обитатели» Казанского ТЮЗа, «Осень» («Көз») Нижнекамского татарского драмтеатра и «Золотая шашка» («Алтын алка») Набережночелнинского татарского драмтеатра.

В номинации «Лучший спектакль малой формы» соперничают «Затворник и Шестипалый» Фонда поддержки современного искусства «Живой город» (Театральная площадка MOÑ, режиссер – Кирилл Люкевич), «Судьба человека» Фонда поддержки современного искусства «Живой город» («Особняк Демидова», режиссер – Айдар Заббаров), «Преступник со справкой» («К.Ү.Р.Кә») театра имени Камала (режиссер – Фарид Бикчантаев), «Оборванная мелодия» («Өзелгән көй») Альметьевского театра (режиссер – Сардар Тагировский) и «Пепел» Молодежного театра на Булаке (режиссер – Вероника Чепигина).

На победу в категории «Лучший музыкальный спектакль» претендуют работы Balballar творческого объединения «Алиф» (режиссер и хореограф – Нурбек Батулла), «Лебединое озеро» Татарского театра оперы и балета имени Мусы Джалиля (режиссер и хореограф – Владимир Васильев) и «Башмачки» («Башмагым») театра имени Камала (режиссер – Фарид Бикчантаев).

Номинация «Лучшая роль в музыкальном спектакле (опера, музыкальный спектакль, мюзикл)» в текущем году не присуждается.

Полный список номинантов опубликован на сайте Министерства культуры РТ. Победители премии «Тантана» будут объявлены 27 марта в новом здании Камаловского театра.