«Хорошие скандалы» и Зайниев-молодец: татарский театр в 2025-м глазами журналистов

2025 год в театральном мире Казани начался с открытия театра Камала

«Театр Камала – больше, чем театр»

Жамиль Салимгареев: Начнем с самого начала. Год начался с открытия театра Камала.

Рузиля Мухаметова: Мы все-таки будем говорить о самых крупных событиях года. Да, официальное открытие театра Камала прошло в конце января.

Ж. С.: Я слушал комментарии министра культуры и духовного развития Якутии Афанасия Ноева, когда якутские театры приезжали к нам с гастролями. Как оказалось, он тоже был на этом мероприятии. Он рассказал, что сейчас в Якутске строят Арктический центр эпоса и искусств. Видимо, какая-то здоровая конкуренция между республиками есть. Что вы можете рассказать об открытии нового татарского театра?

Р. М.: Само открытие – это просто официальное мероприятие. Главное, что это мероприятие – важный день сам по себе. Моя дочь сейчас в Москве, и она рассказывает, что видела, как очень известный в театральных кругах человек спросил у молодежи: «Вы были в Казани? Там такой театр открыли! Это стоит увидеть!» То есть в московских кругах это интересно. После этого я по-другому начала смотреть на наш театр, наверное, это важно (смеется).

Ж. С.: И здание само по себе не обыкновенное. Министр культуры Ирада Аюпова часто говорит, что это больше, чем театр, и это было видно уже с самого начала, когда в пресс-центре театра провели пресс-конференцию. Сейчас и оркестр театра проводит там свои музыкальные мероприятия.

Р. М.: Честно говоря, пока мне это «больше, чем театр» не заходит. Я хочу, чтобы театр был театром. Может быть, у меня устаревшие взгляды, хотя мы с Ирадой Хафизяновной одного поколения, но, видимо, я еще не дошла до этого. Пока я думаю, что театр должен быть театром, более закрытым. И не охранниками, а своим репертуаром.

Ж. С.: Далеко не отходя от темы нового здания – что вы думаете о скульптуре Марко Бравуры? Много обсуждений она вызвала – например, ее представили как тюркскую, национальную, но есть и другие мнения.

Р. М.: Рекомендую закрыть глаза и поверить. Мы можем думать по-другому, но мы должны верить. Верим? (Смеется.)

Ж. С.: Верим (смеется).

Р. М.: Если бы были голосования, может быть, было бы по-другому. Но у татар говорят: «Биргәннең битенә бакма».

Ж. С.: Дареному коню в зубы не смотрят. Спасибо итальянцу.

«Премия «Тантана» демократичнее премии Салимжанова»

Ж. С.: Активный фестивальный сезон начался летом, а что было до него?

Р. М.: У нас это, конечно, премия «Тантана» и премия Тукая. И самое обидное, что премию Тукая спектакль «Возвращение Тукая» не получил. Но получил фотограф театра Рифхат Якупов! Для меня это не очень приятное событие.

Ж. С.: Фотографы ведь не часто номинируются.

Р. М.: А должны ли они номинироваться? Хотя, по-моему, сейчас фотография уже признана искусством.

Ж. С.: Она была признана искусством 100 лет назад.

Р. М.: А в положении премии это есть? В положении есть даже цирк [, но нет фотографии]!

Из положения: «Государственная премия Республики Татарстан имени Габдуллы Тукая присуждается за наиболее выдающиеся, получившие общественное признание, внесшие значительный вклад в развитие отечественной и национальной культуры произведения литературы и искусства (изобразительного, музыкального, театрального, эстрадно-циркового, кино, архитектуры и градостроительства), отличающиеся высоким уровнем профессионального мастерства, обладающие своеобразием авторского стиля, новизной и оригинальностью, а также за выдающиеся научные исследования в области искусствоведения и литературоведения».

Ж. С.: А как же тогда дали премию фотографу?

Р. М.: Просто потому, что это искусство. Мне кажется, «Возвращение Тукая» намного ценнее для театра. Хотя Якупов, возможно, номинировался не только как театральный фотограф. Но этот спектакль, я считаю, наградить стоило. Но им виднее, нас не спрашивали (смеется).

Ж. С.: Нельзя не упомянуть Мансура абый [Гилязова].

Р. М.: Он ведь уже живой классик, но он должен был получить премию вместе с творческой командой за спектакль, а не за сборник пьес. Но я за него рада.

Ж. С.: То есть, получается, это премия «за заслуги». Я немного могу сказать о его творчестве, но я хорошо запомнил читку его последнего сценария «Броник». Не знаю, что о ней думали остальные слушатели, но мне этот сценарий показался даже передовым и очень искренним. По крайней мере, я не ожидал такого от татарского драматурга.

Р. М.: У Мансура есть еще легендарный «Бичура» и пьеса «Микулай», но он плохо чувствует современную татарскую аудиторию. Мне кажется, у него выходит либо слишком просто, ниже зрительских ожиданий, либо очень высоко. Это отличает его, например, от Ильгиза Зайниева, который мог бы писать высоко, но очень хорошо чувствует аудиторию и пишет только для нее. Они оба отличные драматурги, но есть между ними такое отличие.

Ж. С.: Премия «Тантана» – главная театральная премия республики. Что о ней важно знать?

Р. М.: У нас есть еще премия Марселя Салимжанова, которую вручают раз в два года. Ее вручили 7 ноября, в день рождения Салимжанова. На премию «Тантана» могут претендовать все артисты, и она, наверное, более демократична.

Ж. С.: То есть премия Салимжанова дается не всем артистам?

Р. М.: Она очень закрыта, обсуждений не слышно, мы узнаем только фамилии лауреатов. Премия «Тантана» более открытая. Мы знаем номинантов, можем их обсуждать, этим она нам и нравится. А правильно или неправильно выберут лауреатов – это уже другой вопрос.

Ж. С.: Что интересного вы заметили в выборе лауреатов «Тантаны»? Например, лучшим спектаклем большой формы стало «Материнское поле» театра «Экият».

Р. М.: В 2025 году «Материнское поле» было единственным спектаклем, который номинировался на «Золотую маску» от Татарстана. Так что мы можем считать, что победил спектакль честно.

Это хороший спектакль, актуальный. Честно говоря, Чингиз Айтматов не мой писатель. Я его читала и я его признаю, но не могу сказать, что он мне нравится. Его «Материнское поле» – очень актуальная вещь, и Ильгиз правильно выбрал его для постановки. Я видела много постановок по «Материнскому полю», и, по-моему, впервые видела его в театре кукол.

Ж. С.: Если сравнивать этот спектакль с «Авиатором», который взял «Золотую маску» в 2024 году, имеет ли «Материнское поле» шансы на победу?

Р. М.: Почему бы и нет? «Авиатор» вообще впервые был поставлен на сцене, сейчас по нему уже снимают кино.

Ж. С.: Кино уже вышло, и мы даже думали писать о нем, но сошлись во мнении, что, скажем так, спектакль лучше. Много в экранизации было попыток переизобрести оригинальный текст, много лишнего.

Р. М.: Ильгиз молодец, он умеет выбрать нужный момент, чтобы постановка стала актуальной. Даже простые его спектакли актуальны для своего времени, и если их пересматривать через несколько лет, иногда чувствуется, что они устаревают. Вот идут сейчас «Женюсь.tat» или «Мэхэббэт FM», и в них это ощущается.

Ж. С.: Я видел «Женюсь.tat» в прошлом году, и это правда ощущалось.

Р. М.: Я была в нем консультантом как журналист (смеется). Мне кажется, он раскрывает смысл журналистики, отвечает на вопрос: «Зачем я работаю журналистом?» [Автор музыки к спектаклю] Эльмир Низамов мне даже сказал, что одна из героинь списана с меня, хотя это, конечно, не я. В свое время «Женюсь.tat» был очень актуальным. Например, тогда [в 2020 году] начали убирать корректоров, и я считаю, что это было неправильно, а в спектакле как раз есть уволенный корректор.

Ж. С.: Но журналистика меняется так быстро, что спектакль на эту тему действительно быстро устаревает. Просто для меня весь «Женюсь.tat» – это сцена с Искандером Хайруллиным, монолог тракториста. А все вокруг – это калейдоскоп.

Р. М.: И, по-моему, Ильдар абый [Хайруллин] говорит трактористу: «Лишнего не говори». Сам знаешь, как бывает, когда берешь интервью: «Это не пиши, то не пиши». Но мы отвлеклись на наболевшее.

Премию «Тантана» за лучший эксперимент получил «Йорт» [Альметьевского театра драмы]. Его по возможности нужно смотреть. Во-первых, Сардар [Тагировски] для Татарстана – это большая удача. У него другой, европейский взгляд. Сейчас он главный режиссер Альметьевского театра, недавно выпустил уже третий спектакль. «Йорт» – это три спектакля в одном. На этот спектакль можно прийти три раза, и каждый раз это будет разная история.

Ж. С.: Это хитро.

Р. М.: Да, это очень хитро, но театр с этим спектаклем не зарабатывает, а задействована в нем вся труппа. Это что-то новое.

Ж. С.: Вас, кстати, тоже отметили на «Тантана», вы получили премию Дамира Сиразиева. Помню, как зал аплодировал, когда вы поднимались на сцену.

Р. М.: Я много лет на нее претендовала и наконец получила. Премию Дамира Сиразиева иногда давали журналистам, но в последнее время я встала как пробка, и меня не могли обойти (смеется). Очень рада этой премии.

Ж. С.: В числе номинантов на «Золотую маску» в этом году еще есть «Гора» уфимского театра «Нур».

Р. М.: И я на нем была, шикарный спектакль, его режиссер – Айдар Заббаров, автор пьесы – Ильдар Юзеев. Сейчас везде художником-постановщиком у нас ходит Булат Ибрагимов, и я считаю, это была его лучшая работа. Заббарову, возможно, было нелегко, потому что в театре «Нур» привыкли ставить комедии, а тут реально хорошая драма. Желаем «Горе» удачи.

«Большой экзамен по татарской драматургии»

Ж. С.: Первым спектаклем в театре Камала была «Желтая река». Как вы думаете, почему именно он стал первым?

Р. М.: Эта была первая премьера, а открыли театр «Возвращением Тукая».

Наверное, «Желтая река» стала первой премьерой случайно. Ее вроде бы готовили еще в сентябре, но просто не показали, она лежала в ящике. Я не понимаю, почему театр целенаправленно не готовился к первой премьере в новом театре.

«У театра Камала столько премьер, потому что Ильгиз Зайниев молодец. Не знаю, что он сам об этом думает, но это удача для театра» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Ж. С.: Может быть, он больше готовился к первому сезону в новом здании, поэтому не считал «Желтую реку» первой премьерой? Только в этом сезоне у них уже было шесть-семь премьер.

Р. М.: У них столько премьер, потому что Ильгиз молодец (смеется). Не знаю, что он сам об этом думает, но это удача для театра. Наверное, он что-то сделает. «Желтую реку» ставил турецкий режиссер Мустафа Курд, и это был «обменный» спектакль. Фарид Бикчантаев ставил в Турции «Убийство Гонзаго», его показывали в Казани в 2024 году, и я даже его смотрела.

В Турции «Желтая река» – это довольно старая пьеса, и не сказала бы, что это классика. Почему его выбрали, что он означает? Я очень долго копалась в интернете, но ничего не нашла.

Ж. С.: Я заметил, что, когда начинаешь искать в интернете турецкие пьесы, вся информация только на турецком языке. То есть на русском ничего нет. То же, например, с «Несчастным юношей» (или «Жалкое дитя», Намык Кемаль, 1873, – прим. Т-и). «Желтая река» в оригинале называлась «Ресторан живой обезьяны» (была написана в 1960-х, – прим. Т-и). Классика это или нет, но она нестандартная.

Р. М.: Были бы лекции, чтобы люди понимали такие спектакли.

Ж. С.: В театре Камала они сейчас есть.

Р. М.: Сейчас есть, а я давно о них прошу (смеется). Иногда выхожу после спектакля, ко мне подходят и говорят: «Вы же напишете? Разъясните, а то мы не поняли». Ну что это такое? Конечно, приятно, что тебе доверяют, но я ведь могу дать только одну интерпретацию.

Ж. С.: А вы слышали про «Камал FM»?

Р. М.: Да, но не слушала. Я что-то потеряла?

Ж. С.: Не думаю, проект только разогревается. Но сама идея, когда театралы обсуждают свою работу в формате подкаста, мне показалась интересной. Получается такой «разговор в гримерке», где-то за кулисами. Понятно, что у подкаста есть сценарий и беседа больше напоминает телевизионную передачу, но за этим все равно интересно наблюдать.

Туда «приглашают» актеров для анонса будущих спектаклей – например, там были главные герои «Музея невинности», а в одном из первых выпусков был Ильгиз Зайниев. Он рассказал одну интересную деталь про еще одну премьеру этого сезона – «Джаудат и Зубаржат». Может быть, он говорил об этом где-то еще, но, как оказалось, у него была идея скрыть авторство этой пьесы. То есть пьесу как будто нашли в архивах, что это старая классическая татарская пьеса (хотя Зайниев сам написал ее 10 лет назад для «Новой татарской пьесы»). Так вот, он считает, что такой трюк мог бы сработать.

Когда я вспоминаю этот спектакль, я думаю, что это действительно так, хотя не силен в классической татарской драматургии. Я углядел в нем мотивы «Бедного юноши», все-таки пьесу, пусть формально, посвятили юбилею татарского театра. Сюжет очень простой, но в этой истории много атмосферы. Это как с диснеевским мультиком: ты знаешь, чем все закончится, но за самим действием очень интересно следить. Посещение театра превращается в событие: помимо спектакля здесь есть еще антракт, в котором можно поделиться впечатлениями с другими людьми, выпить шампанское с пирожком. То есть это простой блокбастер, который дарит полномасштабный театральный опыт для любого зрителя, а не только для ценителя искусства.

Но, тем не менее, вы говорите, что другую их премьеру, «Любовник», будут смотреть лучше.

Р. М.: Лучше, раз билетов нет. Когда я смотрела афишу, до конца [2025] года билетов на «Любовника» уже не было. Потому что это Туфан абый [Миннуллин], это ностальгия.

Ж. С.: «Джаудат и Зубаржат» тоже ведь ностальгия.

Р. М.: Это не ностальгия, потому что люди не видели того времени, не жили там. У «Любовника» – ностальгия. Допустим, моя современница видела этот спектакль 30 лет назад, когда сама была молодая и красивая, и вот теперь, когда она снова смотрит этот спектакль, она вспоминает и свое прошлое. И для своего времени «Любовники» были актуальны. Ты тех времен даже не знаешь, тогда религия только пришла в нашу жизнь и вопрос «Ты мулла?» звучал нормально. Сейчас уже так не спросишь, все знают, кто мулла.

И это хорошая ностальгия, но она не двигает театр вперед. А «Зубаржат» двигает, потому что это что-то новое.

Ж. С.: Мне кажется, что это, наоборот, закрепление итогов. «Зубаржат» – большой экзамен по татарской драматургии. То есть до сих пор ставили готовые классические пьесы, а теперь создали классическую пьесу с нуля так, что даже не отличишь. Думаю, что рост будет уже после.

Р. М.: Но в любом случае для театра это значимый спектакль.

Ж. С.: Да, думаю так. Теперь «Преступник со справкой»?

Р. М.: Его много где ставили, в хороших театрах. Обсуждать его неинтересно.

Ж. С.: Я слышал много претензий к актерам.

Р. М.: Они очень плохо играли – все. Это молодые артисты, ученики Бикчантаева. То, что он их показал, это хорошо. Когда в 1995 году к театру присоединились молодые артисты, среди которых были, например, Фанис Зиганшин и Ильтазар Мухаматгалиев, Бикчантаев выпустил «Свет моих очей». Говорят, это была обычная детская сказка про Шурале, но этот спектакль идет уже больше 30 лет, он стал для этой группы артистов «своим».

Сейчас к театру присоединилась новая группа артистов из 15 человек, и у них «своего» спектакля пока нет. Очень жду, когда он появится. Может быть, Бикчантаев пока не может найти ту самую пьесу, но он должен показать своих «детей». Пока их не видно.

«Сезон личностей»

Ж. С.: В августе новый театральный сезон открыл театр Кариева.

Р. М.: В этом году все театры рано открыли свои сезоны.

Ж. С.: Они его озаглавили как «сезон личностей». Часто ли они дают своим сезонам название?

Р. М.: Нет. Вообще говоря, я знаю театр Кариева со времен [Мансура] Ярмиева. Лучшим периодом был период Гузель Сагитовой, которая сейчас заместитель мэра Казани. Это было по-хорошему скандальное время, там работал Нурбек [Батулла] – это был живой театр. Тогда все узнали про Кариевский театр, до тех пор он был не очень заметен. Когда пришла Луиза Янсуар, театр взял «Золотую маску», «Приключения Рустема» – это на 100% ее проект.

«Ильнур Гайниев – хороший дипломат, у него есть опыт работы в районных администрациях, но он слишком осторожный. Театр Кариева – это же молодежный, «зумерский» театр, в конце концов!» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Потом (в 2024 году, – прим. Т-и) пришел [нынешний директор] Ильнур Гайниев. Он хороший дипломат, у него есть опыт работы в районных администрациях Лаишева и Зеленодольска, в Мензелинском театре, но он слишком осторожный. Это же молодежный, «зумерский» театр, в конце концов! Сейчас ТЮЗу нужно больше смелости. Тебе нравится «сезон личностей»?

Ж. С.: Спектакль «Молчание» про Сайдаша был интересным. Мне понравилась сценография. Я плохо знаком с историей татарской музыки, но когда все «личности», в том числе и Карим Тинчурин, собрались на сцене и обсуждали свой счастливый творческий быт и кто-то за моей спиной сказал: «Их всех арестуют», меня это сильно задело. Такое соприкосновение с кусочком истории – для меня это необычный опыт. Мне понравился финал, когда на сцене остаются только Сайдаш и пианино. Я, конечно, не ожидал такого «детектива», но эта история про Сайдаша мне понравилась.

Р. М.: Хотя он даже не про Сайдаша.

Ж. С.: Да, почти как «Александр Пушкин» у Булгакова, где Пушкин даже не появляется.

Р. М.: Эта история может быть забыта, но Сайдаш останется. Хотя его и главным героем нельзя назвать, за девушку он не боролся.

Ж. С.: Он как стихия, которая просто существует, или даже травма главного героя, которая превращается в исцеление.

Р. М.: Да, и он выше всего этого. Все равно это Сайдаш.

Ж. С.: Из остального были «Мы – парни из деревни». [Главный режиссер театра Кариева] Ренат Аюпов говорит, что ее хорошо смотрят.

Р. М.: Согласна. Эту пьесу я видела в Атне. Извините, так не пишут, но это ведь «сырая пьеса», очень несовременная. Где в ней конфликт?

Ж. С.: Да, вы часто это спрашиваете, спрашивали и меня с «Позывным» (смеется). Но мне кажется, что бесконфликтность, может быть, одна из специфических черт татарского театра.

Р. М.: В свое время так и было. Бесконфликтность – это черта соцреализма, и тогда было много таких пьес. Но русская драматургия этот этап забыла, а мы забыть не можем, потому что Туфан абый [Миннуллин] – это наше всё.

Сейчас есть более актуальные темы, чем деревня, зачем к ней возвращаться? Забыть надо, как страшный сон.

Ж. С.: Вы про Миннуллина или?..

Р. М.: Нет, Туфан абый – это гений! Но, как говорят, «Салган саен алтын күкәй булмый» («Не каждое снесенное яичко – золотое», – прим. Т-и). Вот и эта пьеса золотом не оказалась, хотя в свое время, возможно, была актуальной.

Ж. С.: Спектакль про Роберта Миннуллина «Мелодия жизни» мне было сложно смотреть.

Р. М.: Роберт абый был моим первым главным редактором, я очень уважала его, а режиссер и автор сценария «Мелодии жизни» с ним, наверное, не были знакомы. Возможно, это был такой взгляд со стороны.

Ж. С.: Для взгляда со стороны в нем слишком много говорят о внутренних переживаниях самого Миннуллина.

Р. М.: Точка в теме Роберта Миннуллина еще не поставлена, он заслуживает еще спектаклей. Он ведь был еще хорошим детским писателем, хотя в последние свои годы для детей уже не писал, потому что понимал: как раньше, писать нельзя, а как писать по-новому, он не знал – он сам так говорил. Еще когда он был жив, про него сделал спектакль Туймазинский театр, тоже поэтический. Мы смотрели его вместе с Робертом абый. Уже не помню своих впечатлений, но после того спектакля «Мелодию жизни» мне принять было сложнее.

Ж. С.: Они ведь пытались найти источник его творчества, закопаться в его биографию.

Р. М.: Почему бы не принять его таким, какой он есть? Показывают его детство, а считают, что это копание.

Ж. С.: Но ведь нормально углубляться в биографию.

Р. М.: Ну, сделали, молодцы. Тем более байопики в разных вариациях пока актуальны. До выхода «Альфии Авзаловой» даже не все знали слово «байопик».

Ж. С.: Хотя это древний жанр. Как правило, в них не прибегают к таким абстракциям, а берут переломный этап из жизни человека и через него раскрывают личность, меняют к ней отношение. На Миннуллина я, посмотрев «Мелодию жизни», иначе не взглянул. Вначале я вообще подумал, что у него будет конфликт с родным братом, но, как мне пояснили, отношения у них были в действительности хорошие, а для меня этот знак вопроса висел до самого занавеса.

Р. М.: Так-то это вообще не байопик. Вот «Альфия Авзалова» – байопик.

Ж. С.: Тогда что это?

Р. М.: Не знаю. Абстракция.

Ж. С.: В следующем году выйдет спектакль об основателе татарского ТЮЗа Фариде Хабибуллине. Ждете?

Р. М.: Я люблю то, что делает Булат Гатауллин. Очень люблю его «Гульчачак» и «Шайтан. Он. Она», у него есть свой почерк. Он не знает Фарида абый, а я его видела, поэтому мне интересно, как его представит современное поколение. Хабибуллин был противоречивым человеком, но он с нуля создал театр. Если бы не он, скорее всего, не было бы нашего ТЮЗа.

«Что смотреть зрителю, который любит простые комедии?»

Ж. С.: Несколько слов хочется сказать о гастролях Башдрама. Я был на четырех спектаклях. Один из них – «Буренушка», которую я все время сравниваю с «Мухаджирами». Насыщенное и сложное повествование, актеры, которые три часа держат зал в напряжении, – было здорово.

А самым слабым мне показался «Джут». Но вам он, кажется, понравился?

Р. М.: Да, мне понравился.

Ж. С.: Что в «Джуте», что, кстати, в «Желтой реке» есть какая-то агрессивная, жестокая и эгоистичная форма любви, но, кажется, это слабое место этих спектаклей, ее не умеют показывать. Она получается искусственной, в нее сложно поверить. Когда в «Джуте» старый казах Ербол начинает бить плетью московскую журналистку, это выглядит как… кринж? Может быть, потому, что это невозможно правдоподобно показать?

Р. М.: Нам ведь это и неприятно – мы видим: во что мы превратились? Такими жертвами – к чему пришли? Хотя мы пытаемся быть хорошими, но себя мы в этом узнаем.

Ж. С.: На гастроли Башдрама выпал и переезд театра Тинчурина в новое здание. Первый день гастролей прошел не совсем традиционно. Обычно они обмениваются с театром Камала, а тут получилось так, что Башдрам открыл свои гастроли в театре Тинчурина. И [главному режиссеру Башкирского театра драмы] Айрату Абушахманову это, кажется, не очень понравилось. Во всяком случае, так я бы хотел перейти к теме переезда второго татарского театра.

Р. М.: Есть такое выражение в татарском языке: «Әкәләле имән ауды». Есть просто дуб, а есть дуб с желудями. То есть театру Тинчурина очень повезло с новым зданием.

Ж. С.: А почему именно театр Тинчурина переехал в это здание?

Р. М.: А кому было переезжать? В Казани только три татарских театра.

Ж. С.: То есть это должен быть именно татарский театр?

Р. М.: Да, да, и да. Во-первых, адрес – Татарстан, 1. Во-вторых, это татарская слобода. Можно было перенести туда и другой театр, но это было бы нечестно. К тому же у театра Качалова есть свое здание, шикарный квартал на Баумана, у [русского] ТЮЗа сейчас идет ремонт.

То есть нужно было либо создать новый музыкальный театр в этом здании, либо перенести туда уже имеющийся. Хотя я была против переезда театра Тинчурина, потому что там, где «жил» театр Тинчурина, татарского мира нет вообще, получается такая «русская сторона».

Ж. С.: Так ведь и было исторически.

Р. М.: Да. И там были театр Тинчурина и Союз писателей. Сейчас театр оттуда ушел. Но недавно Ирада Хафизяновна сказала, что в бывшем здании театра Тинчурина может появиться «театральная песочница», когда русский ТЮЗ вернется к себе домой.

Ж. С.: В театре Тинчурина назначили главным режиссером Айдара Заббарова.

Р. М.: Скорее всего, наоборот: сначала назначили Заббарова, а потом театр переехал. Если бы Заббаров остался в театре Камала, я думаю, переезда бы не было. Для него это родное место. Но об этом мы можем только гадать.

Ж. С.: Вместе с приходом Заббарова в театре Тинчурина ожидают смену репертуара. Нужно ли его менять? Как-то театр ведь существовал.

Р. М.: Четыре года назад его хотел менять и Туфан [Имамутдинов, бывший главреж театра]. Просто он не смог. Да, пробовал, сделал «Идегея», но почему-то не пошло. У театра и сейчас тяжелый период в плане репертуара. По техническим или другим причинам многие спектакли не смогли переехать в новое здание, поэтому действующий репертуар у них пока небольшой. У них есть актеры, у которых сейчас нет ролей вообще. Заббаров назначен главным режиссером, но у него остались договоренности с другими театрами – «Судьба человека» в «Особняке Демидова», что-то в Альметьевске, в театре Камала. Он едва успевает ставить новые спектакли, другим артистам ставить пока не дает, хотя там есть, например, Зульфат Закиров.

Ж. С.: Но это вопрос времени. Театр Камала тоже не быстро переехал.

Р. М.: Вопрос времени, но ведь артистам без ролей тяжело. Да, все будет хорошо, но нужно переждать этот буферный период.

Ж. С.: Во всяком случае, говорят, что Заббаров уже начал менять театр, а Абушахманов говорил, что у Заббарова получится изменить не только репертуар, но и зрителя.

Р. М.: Зритель поменяется, а что смотреть нынешнему зрителю, который любит простые комедии? Он останется за бортом? Его так сразу и перевоспитают? Что с ним делать, если он есть?

Ж. С.: Может быть, он пойдет в театр Кариева?

Р. М.: Точно! (Смеется.)

Ж. С.: Если театр Камала остается передовым и самым большим татарским театром, а театр Кариева – это дети, тогда театру Тинчурина остается что-то среднее.

Р. М.: Кстати, ты видел «Кто стучит в мое окно?» Салавата Юзеева? Его ставят в малом зале театра Тинчурина, и это шикарный артхаусный спектакль! Именно в нем я вижу перспективу театра.

Ж. С.: А пока можно сказать, что театр только загружается в новое для себя здание.

Р. М.: Да, и им, наверное, действительно в нем тяжело, потому что проблемы этого здания известны – оно старое, там реально нужен ремонт. Не просто так театр Камала оттуда съехал.

«Может, нам тоже нужны спектакли про нашего «Гарри Поттера» со своими Малфоями?»

Р. М.: Мне было обидно за региональные театры, потому что их артисты и постановки незаслуженно остаются на периферии внимания. Например, ты слышал про новый телесериал «Ильгам» режиссера Олега Кондрашова, продюсера Алины Сулеймановой?

Ж. С.: Да, я слышал про этот сериал, его съемки уже идут, но про этого режиссера слышу впервые.

Р. М.: Да, его подробной фильмографии я тоже не нашла, но дело не в режиссере. Обидно мне было за другое. И Сулейманова, и Кондрашов говорили, что актер на роль Ильгама у них почти готов, что у него есть образование и что пока он не широко известен, но эта роль неизбежно сделает его известным. А на днях стало известно, что играть Ильгама будет Марсель Мусавиров, который почти 10 лет работает в Челнинском театре. То есть у себя он вообще уже звезда – этот артист уже известен! Разве то, что он не появлялся на ТНВ, делает его неизвестным?

И мне обидно за региональные театры, потому что если артист известен на уровне своего района, в Казани о нем могут ничего не знать. Может быть, в этом есть и наша вина? Как говорят, за державу обидно!

Ж. С.: Это правда, я тоже «заперт» в казанских театрах и почти ничего не слышу про региональные. Иногда они приезжают к нам на пресс-конференции – Набережные Челны, Буинск, Альметьевск, – и это немного приоткрывает эту ширму. Но ведь туда нужно ехать.

Р. М.: Да, театрального туризма у нас нет.

Ж. С.: У нас и развитой культуры путешествий на авто как будто нет.

Р. М.: Она есть, одиночные группы катаются. Недавно меня спрашивали: «Хотим ехать в Альметьевск, какие спектакли там стоит посмотреть?» Люди, в хорошем смысле «чокнутые» на театре, есть (смеется).

Ж. С.: Может быть, между городами нужна какая-нибудь электричка, и когда путешествие в другой город перестанет быть канительным и затратным, люди и в театр зайдут.

Р. М.: Когда-то я даже писала, что у нас должны быть театральные туры.

Ж. С.: Чтобы театр Камала уезжал на гастроли вместе со своими зрителями (смеется).

Р. М.: Один театр мне говорил, что они хотят приехать в Казань на гастроли, но в театре Камала до мая все занято, в театре Тинчурина тоже. Им даже места нет для гастролей.

Ж. С.: И театр Тинчурина забит?

Р. М.: По крайней мере, так говорят. Плохо, что нет места, ведь гастролировать театрам нужно. Вообще, когда были обсуждения, что делать с театром Тинчурина (с его бывшим зданием на Горького, 13, – прим. Т-и), ректор Казанской консерватории Вадим Дулат-Алеев сказал, и мне эта мысль понравилась: «Я бы сделал этот театр «гостевым», чтобы все театры приезжали в нем гастролировать». То есть такая площадка нужна.

Ж. С.: О похожих планах [«театральная песочница»] Ирада Хафизяновна говорила на предновогодней встрече с журналистами. Думаете, нужна отдельная площадка для гастролей? Не получится очередной фестиваль?

Р. М.: «Вечный» фестиваль! (Смеется.)

Ж. С.: Наверное, зритель тоже должен совершать какое-то движение навстречу театру. Это ведь тоже не самая массовая история. В театры правда ходят, театральная культура правда есть, но это все еще не массовая культура.

Р. М.: Должна ли она быть массовой?

Ж. С.: В Москве много театров, у людей есть возможность в них ходить.

Р. М.: У нас тоже ходят, процент зрителей в Казани даже выше, чем в среднем по России.

Кстати, в декабре был еще фестиваль «Ремесло», где молодые театралы показали свои режиссерские дебюты. Это, наверное, не фестивальный уровень, но это то, что зрители сейчас смотрят. Фестиваль начинался еще когда Бикчантаев выпустил своих первых режиссеров, в том числе и Зайниева, и Эмиля Талипова, а теперь они все выросли и даже уже «постарели». Гайниев молодец, что осмелился создать новую концепцию.

Ж. С.: На «Ремесло» приезжают театралы со всей республики? Может, это и есть та площадка, о которой вы говорите?

Р. М.: Возможно.

Ж. С.: Мы с вами еще хотели поговорить на тему театральной критики. Кто вообще может критиковать спектакль? Есть ли у нас культура критики?

Р. М.: Сейчас у нас нет даже культуры литературной критики. Хотя говорят, что раньше она была.

Ж. С.: То есть сейчас о культуре не спорят?

Р. М.: Театральный мир очень узкий. Ведь и ты не пишешь критику? А я пишу, и на меня обижаются. Я хочу сказать, что в этом узком мире все друг друга знают и критику не любят.

Ж. С.: Но разве критика не один из источников развития?

Р. М.: Такой критики у нас нет. Наша критика – это не профессиональная критика. Скорее, это пиар. Профессиональных критиков учат в Москве, в Татарстане такого нет.

Ж. С.: И, видимо, из Москвы они уже не приезжают?

Р. М.: Они приезжают, но как кормят, так и критикуют (смеется). Как говорил Туфан Имамутдинов: «Я им эчпочмак не дам».

Ж. С.: Когда вы говорили о Кариевском театре, вы сказали, что театр ожил, когда вокруг него появилось много скандалов. Может быть, нужно больше таких «хороших» скандалов?

Р. М.: Могут ли скандалы быть хорошими? Мастером в этом был Туфан Имамутдинов. Например, его «Идегеем» возмущались историки из нашей Академии наук, и в «Татар-информе» были на эту тему круглые столы. Вокруг Туфана всегда это было.

Ж. С.: А теперь?

Р. М.: Время другое, трудно прогнозировать, к чему придут такие обсуждения.

Ж. С.: Можно ли тогда сказать, что татарский театр встанет на паузу?

Р. М.: Татарский театр, можно сказать, пока живет неплохо: во всех театрах, кроме Мензелинского, уже был ремонт, есть пока условия и поддержка федеральных программ. Если нет «квартиры», то и творчеством заниматься нельзя. Но как раз в плане творчества театры пока сами, наверное, не знают, что можно, а что нельзя.

Ж. С.: Я сейчас вспомнил недавнюю премьеру на Бродвее – «Гарри Поттера» с киноактером Томом Фелтоном, который играл Малфоя. Эта история – казалось бы, «после стольких лет» – все еще вызывает ажиотаж. Многие голливудские киноактеры тоже пришли из театра. То есть сам этот механизм, связывающий кино и театр, как будто везде работает примерно одинаково. Театр остается таким живым моторчиком, который, как костный мозг, вырабатывает новую кровь. А кино остается в каких-то рамках – это ведь уже запечатленное время, как у Тарковского. Может быть, нам тоже нужно делать спектакли про нашего «Гарри Поттера» со своими Малфоями?

Р. М.: Кстати, к нам приезжал Мензелинский театр с гастролями, они привезли «Женитьбу» Гоголя – у них это современный, «зумерский» взгляд на классику. Там из шкафа, как из портала, вышел наш самый попсовый певец Марат Яруллин. У Ларисы Долиной в театре на Таганке шло два спектакля, хотя после тех событий их, наверное, уже отменили, то есть театр тоже делал на Долиной деньги. У нас таких коллабораций с эстрадой нет, кроме Мензелинского театра и театра Тинчурина, в котором выступает Ильгиз Мухутдинов.

Ж. С.: Был еще Рамиль Тухватуллин в «Джаудат и Зубаржат».

Р. М.: Но он ведь с самого начала театрал. Или для тебя он депутат и общественник?

Ж. С.: Я узнал его сначала как депутата и только потом обнаружил, что он артист. У него есть своя аудитория за пределами театра, это медийный человек, и он может соединять разные аудитории.

Р. М.: То есть театрам нужны такие коллаборации?

Ж. С.: Да, или, как любят говорить в Академии наук, «междисциплинарные» спектакли.