Расим Баксиков: «Я дико возмущен, как проходят суды по делу Магасумова»

Герой России, танкист Расим Баксиков из Алексеевского района РТ поддержал в суде Героя России Ирека Магасумова из Мамадышского района. Последний находится под следствием по делу об убийстве 18-летней девушки в Луганске, совершенном в августе 2023 года.

Магасумов категорически отрицает вину. Его защитники безустанно пишут жалобы на действия суда, но пока никаких результатов это не принесло. В марте этого года Герою России отказали в рассмотрении его дела с участием суда присяжных заседателей. Решение было обосновано тем, что в ЛНР до 2027 года суд присяжных проводиться не будет, рассказала «Татар-информу» супруга офицера Анна Магасумова.

Фото: © Расим Баксиков

Сторона защиты просила, чтобы Военный суд ЛНР передал дело в Ростовскую область, так как там возможность рассмотреть дело с участием присяжных есть, но и эту просьбу не удовлетворили.

Адвокаты подали жалобу на решение суда. 15 апреля в Ростове-на-Дону в Южном окружном военном суде состоялось ее рассмотрение. На процесс приехали представители Боевого братства Татарстана, в том числе Герой России Расим Баксиков, который стал доверенным лицом Владимира Путина на прошедших выборах Президента России.

«По поводу прошедшего судебного процесса у меня нет никаких положительных комментариев. Я дико и крайне возмущен, считаю это произволом. Я лично присутствовал во время процесса, защитники аргументировали просьбу о суде присяжных, приводили статьи Уголовно-Процессуального кодекса РФ. Обосновали ходатайство тем, что рассмотрение дела с участием присяжных прописано в Конституции. Разложили все по полочкам, затем судья дал слово обвинению, которое высказалось кратко, сказав, что не видят ничего незаконного в действиях военного суда Луганска», – рассказал Баксиков.

Он добавил, что обвинение при этом ничем не обосновало свою позицию.

«Судья на 15 минут удалился в совещательную комнату, вернулся, и также ничем не объясняя свое решение, сказал: “Ходатайство отклоняем”. Что судья, что обвинение, сделали “лицо кирпичем“ и старательно отводили глаза. Явно в этом деле есть заказчик», – отметил Герой России.

Расим Баксиков поделился, что во время перерыва ему и другим представителям боевого братства удалось пообщаться с Иреком Магасумовым.

«Он не унывает, очень надеется на правосудие, собственно, как и мы. Мы не должны его бросать. Он был очень рад нас видеть, поблагодарил. Ну, а мы просто не могли остаться в стороне, мы должны были приехать и поддержать его», – добавил он.

Офицер подчеркнул, что уверен в невиновности обвиняемого Героя России.

«Вот есть молодой офицер, а есть уже подполковник, оба знают правила обращения с оружием. Но молодой офицер – есть молодой офицер, подполковник себе такую вольность, такую глупость никогда не позволит. Тем более когда у человека, на секундочку, три ордена Мужества и звание Героя России. Во-вторых, я верю Иреку Магасумову, потому что он дал слово офицера, а этим просто так не разбрасываются. Еще до общения с ним я был уверен, что он не виновен», – рассказал Баксиков.

Адвокат Магасумова Константин Елфимов поделился, что в своей апелляционной жалобе он просил суд предоставить возможность реализации конституционного права изменить территориальную подсудность и направить уголовное дело по обвинению Героя России в гарнизонный военный суд, расположенный за пределами Луганской народной республики.

«Готовя ходатайства о передаче по подсудности и изменении территориальной подсудности настоящего уголовного дела, сторона защиты обоснованно сомневалась в возможности Луганского гарнизонного военного суда обеспечить право Магасумова на беспристрастный, объективный и законный суд. В настоящее время указанные сомнения отпали, появилась четкая убежденность в тенденциозности, необъективности, пристрастности и даже обвинительном уклоне Луганского гарнизонного военного суда, который своими действиями и принимаемыми решениями лишь усиливает такую уверенность», – указал он в жалобе на действия Луганского гарнизонного военного суда.

Напомним, подполковник Ирек Магасумов получил Звезду Героя России в августе прошлого года из рук Владимира Путина. Через несколько дней, 11 августа, была убита 18-летняя жительница Луганска. В произошедшем обвинили Героя России – его арестовали и отправили в СИЗО. Его адвокаты утверждают, что офицер в тот день отдыхал с друзьями в баре в Луганске. В заведении товарищ Магасумова Павел Яськевич познакомился с двумя девушками, компания решила посидеть на улице, недалеко от бара.

Защитники рассказали, что именно Павел является владельцем пистолета, из которого стреляли в девушку. Однако незадолго до этого Магасумов брал пистолет в руки, чтобы спрятать кобуру под одежду, так как Яськевич находился только в футболке и не мог этого сделать.

«Одна из девочек увидела пистолет, начала рассказывать, что умеет пользоваться оружием, потому что учится в кадетском корпусе. Попросила пострелять. Они с Иреком отошли, она выстрелила два раза, после чего Ирек забрал у нее пистолет, и они вернулись к лавочке. После этого Ирек отдал Павлу пистолет. Павел рассказал, что держал его в руке рядом с собой. Иреку в этот момент позвонил один из сослуживцев, с кем они были в кафе, и рассказал, что около этого кафе происходит конфликт – на него напали пять человек. Он попросил помощи. Ирек, естественно, убежал сразу туда. После этого прозвучал выстрел», – рассказала жена офицера Анна Магасумова.

Стоит отметить, что Павел Яськевич дал признательные показания и сообщил, что девушка погибла по его вине. Однако, по словам адвокатов Магасумова, следствие не восприняло его слова всерьез.

Сейчас Ирек Магасумов обвиняется по статьям об убийстве и хулиганстве, совершенных группой лиц по предварительному сговору – последний эпизод связан с дракой возле бара. Адвокат Константин Елфимов отметил, что Героя России обвиняют в двух эпизодах, которые произошли в одно и тоже время, но в разных местах.