Суд избрал меру пресечения депутату, ответственному за отлов собак в Васильево

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Зеленодольский городской суд избрал меру пресечения депутату Айшинского сельского поселения Ниязу Мингазову. По версии следствия, он причастен к трагедии, произошедшей в поселке Васильево, где стая собак напала на 9-летнюю девочку.

В минувшую пятницу ребенок возвращался домой в СНТ «Здоровье». В этот момент на нее набросились около десяти собак. Девочка получила множественные укусы головы, тела, рук и ног. Сейчас она находится в крайне тяжелом состоянии в ДРКБ.

Во вторник по данному делу были задержаны сотрудники благотворительного фонда «Кот и Пес» — руководитель Альберт Галиев и его работник Максим Иванов, занимавшийся отловом животных. Вчера суд отправил обоих под домашний арест. Им предъявлены обвинения в выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности, а также в халатности.

Фонд «Кот и Пес» заключил контракт с районом на отлов и регулирование численности бездомных собак. Однако, как утверждает следствие, обязанности исполнялись ненадлежащим образом, что и привело к нападению. Галиев и Иванов свою вину отрицают. Они заявляют, что выделенные из бюджета средства не позволяли выполнить столь масштабный объем работ – приют «Кот и Пес» оставался единственным в районе.

По версии следствия, Нияз Мингазов, занимая должность руководителя департамента ЖКХ, осознавая, что фонд «Кот и Пес» не способен выполнить взятые обязательства, заключил с ним контракт почти на 5,3 млн рублей.

Следствие утверждает, что Мингазов обязан был контролировать работу отловщиков и передавать им заявки на отлов собак. Именно это, по мнению следствия, привело к трагедии с девочкой.

Суд избрал Ниязу Мингазову меру пресечения в виде запрета определенных действий – ему нельзя выходить в определенное время за пределы жилого помещения, управлять транспортом, а также общаться с определенными лицами, получать и отправлять почтово-телеграфные отправления, использовать средства связи.