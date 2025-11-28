Стая собак напала на 9-летнюю девочку в поселке Васильево

Сегодня на автобусной остановке «Молодежный» при въезде в поселок Васильево стая собак напала на 9-летнюю девочку. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава Зеленодольского района РТ Михаил Афанасьев.

Многодетная семья девочки проживала в СНТ «Здоровье» с февраля этого года.

Девочку доставили в ДРКБ, сейчас она находится под присмотром врачей.

«Вся необходимая помощь ребенку от муниципалитета будет оказана.

В ситуации разбираются правоохранительные органы», — написал Афанасьев.