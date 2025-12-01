news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 1 декабря 2025 14:32

Состояние девочки, на которую напали собаки в Васильево, остается крайне тяжелым

Читайте нас в
Телеграм

Состояние 9-летней девочки, пострадавшей от нападения стаи собак в поселке Васильево, остается крайне тяжелым. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе Детской республиканской клинической больницы Татарстана.

«Состояние без изменений. Ребенок госпитализирован в реанимационное отделение. Подключен аппарат ИВЛ, ЭКМО. Врачи прикладывают все усилия для спасения жизни ребенка», – рассказали агентству

Напомним, что в пятницу на автобусной остановке «Молодежный» при въезде в поселок Васильево стая собак напала на 9-летнюю девочку. У ребенка зафиксированы множественные рвано-укушенные раны по всему телу.

#нападение собак на ребенка #Васильево #ДРКБ #реанимация #Здоровье #медицина
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Рустам Минниханов встретился с эмиром Катара в Дохе

Рустам Минниханов встретился с эмиром Катара в Дохе

30 ноября 2025
Минниханов поздравил подписчиц в соцсетях с Днем матери: «Спасибо вам за все!»

Минниханов поздравил подписчиц в соцсетях с Днем матери: «Спасибо вам за все!»

30 ноября 2025