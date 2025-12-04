По делу о нападении собак в Васильево задержан депутат совета Айшинского поселения

По делу о нападении собак на 9-летнюю девочку в поселке Васильево задержан депутат совета Айшинского сельского поселения, который также руководил местным департаментом ЖКХ. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Следствие считает, что он заключил госконтракт с благотворительным фондом «Кот и Пес», заведомо зная о его неспособности исполнить обязательства. Сумма контракта составила 5,3 млн рублей.

По версии следствия, депутат не контролировал своевременное направление заявок на отлов животных без владельцев. Это привело к нападению собак на 9-летнюю девочку в Васильево. В настоящее время ребенок подключен к аппарату ИВЛ, за ее жизнь борются врачи.

Депутат задержан, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.

Ранее мы сообщали о задержании руководителя и работника организации, ответственных за отлов безнадзорных животных. По версии следствия, они также виновны в нападении собак на ребенка.