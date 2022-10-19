Стремоусов призвал жителей Херсона к «максимально быстрой эвакуации»

Наступление Вооруженных сил Украины на город Херсон может начаться уже в ближайшее время. Об этом заявил заместитель врио главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов, разместив видеообращение в своем Telegram-канале.

По мнению чиновника, «не исключены обстрелы города Херсона, не исключены обстрелы правобережной части Херсонской области».

«Попрошу воспринять мои слова всерьез и воспринять их как максимально быстрая эвакуация. Город сдавать мы не собираемся, будем стоять до конца <…>» — добавил Стремоусов (особенности синтаксиса оратора сохранены — прим. Т-и).

Ранее командующий Объединенной группировкой войск в районе проведения специальной военной операции генерал армии Сергей Суровикин признал «непростой» характер ситуации в окрестностях города Херсона. А врио главы администрации Херсонской области Владимир Сальдо объявил о вывозе населения четырех районов, расположенных на правом берегу Днепра.

Еще 13 октября Сальдо предложил всем местным жителям «выехать в другие регионы» при наличии такого желания. Вместе с тем тогда Стремоусов призвал не считать просьбу своего начальника призывом к эвакуации. «Это не эвакуация, это возможность спасать жизни», — пояснил он.

При этом вице-премьер РФ Марат Хуснуллин от имени Правительства России пообещал помочь в организации выезда и обеспечить бесплатное проживание. Позднее он рассказал, что жителям Херсонской области выдадут сертификаты на получение жилья в любом регионе России.