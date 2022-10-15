Стремоусов заявил о начале активной фазы украинского наступления в Херсонской области

Вооруженные силы Украины готовятся к наступлению в Херсонской области. Об этом заявил заместитель главы местной военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов.

«Одно из направлений наступления противника, дорога Дудчаны — Берислав», — написал чиновник в своем Telegram-канале (особенности пунктуации сохранены).

По мнению Стремоусова, цель украинских военных — закрепиться на правом берегу Днепра. Он рекомендовал жителям правобережной части региона «воспользоваться моментом, позвонить на горячую линию, забрать детей и отправить их на отдых».

«Действительно, активная фаза [боевых действий] которую мы ожидали, <...> началась. <...> Наша армия готова отражать все эти атаки и стоять до конца <...>», — поделился своим видением ситуации замглавы ВГА в эфире канала «Соловьев Live».

Ранее, 13 октября, глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо предложил всем местным жителям «выехать в другие регионы» при наличии такого желания. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин от имени Правительства России пообещал помочь в организации выезда, а также обеспечить бесплатное проживание.

При этом заместитель руководителя Херсонщины Стремоусов призвал не считать просьбу своего начальника призывом к эвакуации. «Это не эвакуация, это возможность спасать жизни», — подчеркнул он.