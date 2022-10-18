Жителям Херсонской области выдадут сертификаты на получение жилья в любом регионе России

Кабмин РФ подготовил программу помощи жителям, вывезенным с территории Херсонской области. Главный ее пункт – это выдача жилищных сертификатов, которые позволят им приобрести жилье в любом регионе страны, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

По словам Хуснуллина, проект распоряжения Правительства будет готов в ближайшее время. «При этом мы обеспечим бесплатную доставку [жителей] в пункты временного проживания, обеспечим проживание до момента, пока они не выберут квартиру».

Хуснуллин подчеркнул, что купить квартиру по сертификату жители Херсонской области смогут «хоть на вторичном, хоть на первичном рынке».

«Плюс мы предоставим определенную помощь на поддержку за утроенное имущество, чтобы люди когда переедут, у них была возможность купить вещи первой необходимости. Вот такой подход мы обсудили, депутаты нас поддержали», – сказал Хуснуллин в прямом эфире телеканала «Россия 24».

Напомним, государственный жилищный сертификат (ГЖС) – это документ, который подтверждает право гражданина на получение господдержки в приобретении жилья и позволяет оплатить часть или всю его стоимость.

Ранее власти Херсонской области призвали жителей уехать в другие регионы России – в частности, об этом заявлял замглавы администрации области Кирилл Стремоусов, объясняя призыв планирующимися зачистками ВСУ.