Суровикин признал «непростой» характер ситуации в районе Херсона

В городе Херсоне сложилась непростая ситуация, которая может потребовать принятия непростых решений. Об этом заявил командующий Объединенной группировкой войск (сил) в районе проведения специальной военной операции генерал армии Сергей Суровикин в эфире телеканала «Россия 24».

По словам генерала, планы и действия российской армии относительно Херсона будут зависеть от складывающейся военно-тактической ситуации. «Повторяю, она уже на сегодняшний день весьма непростая», — признал он.

«В любом случае, как я уже говорил, мы будем исходить из необходимости максимального сохранения жизни мирного населения и наших военнослужащих. Это является для нас приоритетом. Будем действовать осознанно, своевременно, не исключая принятия самых непростых решений», — подчеркнул Суровикин.

Командующий войсками, участвующими в спецоперации, также отметил, что в нынешних условиях «первоочередной задачей является сохранение жизни и здоровья мирных граждан», проживающих в Херсонской области.

«Поэтому прежде всего российская армия обеспечит безопасный, уже объявленный выезд населения по готовящейся Правительством России программе переселения», — заверил он.

Ранее, 13 октября, врио главы администрации Херсонской области Владимир Сальдо предложил всем местным жителям «выехать в другие регионы» при наличии такого желания. Вместе с тем его заместитель Кирилл Стремоусов тогда призвал не считать просьбу своего начальника призывом к эвакуации. «Это не эвакуация, это возможность спасать жизни», — пояснил он.

Сначала вице-премьер РФ Марат Хуснуллин от имени Правительства России пообещал помочь в организации выезда и обеспечить бесплатное проживание. Сегодня он рассказал, что жителям Херсонской области выдадут сертификаты на получение жилья в любом регионе России.