Правительство РФ поможет при выезде жителей Херсонской области в другие регионы

Правительство России окажут помощь в организации выезда жителей Херсонской области в более безопасные регионы. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, передает РИА Новости.

«В связи с обращением главы Херсонской области Российской Федерации Владимира Васильевича Сальдо Правительством принято решение об организации помощи выезда жителей области в другие регионы страны», — проинформировал он.

По словам вице-премьера, при переселении люди получат бесплатное проживание. Руководителям регионов вскоре поручат оказать содействие жителям Херсонской области и организовать их размещение в должных условиях. Кроме того, Хуснуллин подчеркнул, что тем, кто решит остаться на новом месте на постоянной основе, предоставят жилье.

Владимир Сальдо ранее сегодня обратился к властям РФ с просьбой о помощи, выложив видеообращение в своем Telegram-канале. «Мы предложили всем жителям Херсонской области, если есть такое желание, чтобы обезопасить себя от последствий ракетных ударов, <…> выехать в другие регионы», — сообщил он.

Помимо этого, по словам Сальдо, администрация региона решила предоставить жителям возможность выезда в Крым, Ростовскую область, Краснодарский и Ставропольский край «для отдыха и учебы». В первую очередь речь идет о жителях правобережья Днепра, которое ближе к линии фронта, уточнил он.

При этом заместитель главы области Кирилл Стремоусов призвал не считать просьбу своего начальника призывом к эвакуации. «Никто никого не эвакуирует. Никакой эвакуации нет. Никто никуда не собирается уходить. <…> Это не эвакуация, это возможность спасать жизни», — подчеркнул он в видео, которое разместил в Telegram-канале.