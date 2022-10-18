Сальдо объявил о вывозе населения четырех правобережных районов Херсонской области

Жителей четырех районов Херсонской области, находящихся на правом берегу Днепра, предполагается вывезти в левобережную часть региона. Об этом заявил врио главы областной администрации Владимир Сальдо в видеообращении, которое разместил в Telegram-канале.

«Существует непосредственная опасность затопления территорий в связи с планируемым разрушением плотины Каховской ГЭС и сброса воды с каскада электростанций выше по течению Днепра», — сообщил Сальдо, сославшись таким образом на гипотетические планы украинской стороны.

«В такой ситуации мною было принято тяжелое, но верное решение объявить об организованном перемещении гражданского населения Бериславского, Белозерского, Снигирёвского и Александровского муниципалитетов на левый берег Днепра», — проинформировал руководитель региона.

По данным Сальдо, Вооруженные силы Украины накапливают силы для широкомасштабного наступления. Соответственно, по его словам, полем боя в скором будущем могут стать «города и деревни Херсонщины».

Ранее командующий Объединенной группировкой войск в районе проведения специальной военной операции генерал армии Сергей Суровикин признал «непростой» характер ситуации в окрестностях самого города Херсона. Российский военачальник также заподозрил ВСУ в подготовке массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС, о котором говорил и Сальдо.

Еще 13 октября Сальдо предложил всем местным жителям «выехать в другие регионы» при наличии такого желания. Вместе с тем его заместитель Кирилл Стремоусов тогда призвал не считать просьбу своего начальника призывом к эвакуации. «Это не эвакуация, это возможность спасать жизни», — пояснил он.

Сначала вице-премьер РФ Марат Хуснуллин от имени Правительства России пообещал помочь в организации выезда и обеспечить бесплатное проживание. Сегодня он рассказал, что жителям Херсонской области выдадут сертификаты на получение жилья в любом регионе России.