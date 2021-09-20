«Чтобы трагедия не повторилась»: кто в соцсетях борется с фанатами Галявиева

Практически сразу после трагедии со стрельбой в казанской школе в соцсетях появились группы в поддержку Ильназа Галявиева –обвиняемого в убийстве учеников и учителей. В противовес им появились сообщество, в котором развенчивают мифы и слухи о трагедии в Казани. Что говорят ее создатели – в репортаже ИА «Татар-информ».

Стрельба в Перми

Сегодня в Перми произошла трагедия – 18-летний Тимур Бекмансуров устроил стрельбу в университете. Выяснилось, что что молодой человек был студентом вуза. Во время задержания стрелявший оказал сопротивление и был ранен, сейчас он в тяжелом состоянии находится в реанимации. Известно о шести погибших и 24 пострадавших.



Сейчас на месте происшествия находится глава Пермского края. К нему по поручению премьер-министра РФ Михаила Мишустина выехали глава Минздрава РФ Михаил Мурашко и министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье «Убийство».

Перед тем, как отправиться в университет, Бекмансуров оставил в соцсетях послание, где упомянул события в казанской школе. Он заявил, что произошедшее «оказалось ему на руку».

Некоторые отмечают, что популяризация темы «скулшутинга» может привести к трагическим последствиям. В сообществах сейчас активно борются с фанатами Ильназа Галявиева – главного фигуранта дела о стрельбе гимназии №175. Цель таких групп – развенчать мифы и слухи о казанской трагедии и предотвратить повтора событий.

«В их группах все построено на романтизации Галявиева»

Создатели сообщества против героизации казанского стрелка «Нет фанатам Галявиева и их вранью» рассказывают, что никакого из них трагедия лично не затронула. Среди администарторов канала есть жительницы Казани, Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска. По их словам, находили друг друга они в соцсетях случайно – видели оставленные комментарии под постами о стрельбе в школе. С каждым днем единомышленников становилось все больше, поэтому девушки решили создать свой чат. Их возмущало, что после престпуления, которое совершил Галявиев, находились те, кто оправдывал его.

В сообществах сейчас активно борются с фанатами Ильназа Галявиева – главного фигуранта дела о стрельбе гимназии №175 Фото: © Михаил Васильев / ИА «Татар-информ»

«У некоторых из нас есть дети-школьники разных возрастов. Нас пугает и возмущает сложившаяся ситуация, когда не только подростки теряют моральный ориентир, но и появляются взрослые, которые поддерживают и направляют подобные заблуждения», – рассказывают администраторы сообщества.

По словам создателей канала, тема стрельбы в школе всегда вызывает резонанс, нередко подростки начинают романтизировать преступника. Девушки уверены, что видят в нем обиженного, одинокого и недолюбленного человека. Подростки, пережившее похожие состояния, начинают невольно идентифицировать себя с ним, что вызывает в них сочувствие и жалость к преступнику.

«Также есть взрослые женщины, которые видят в нем «сына» и опять же думают, что смогли бы его спасти своей любовью. Отдельная категория – это «фанаты»-парни, их очень мало, но именно они представляют главную опасность – вероятность повторения трагедии», – заявляют девушки.

По словам девушек, нередко фанаты Галявиева распространяют конспирологические теории – якобы произошедшее связано с заговором тайных кураторов и даже масонов. Сперва девушки просто наблюдали за происходящим и обсуждали это в своем чате. Толчком для активных действий стала история со сбором денег – их фанаты собирали для того, чтобы нанять Галявиеву адвоката. По словам девушек, в одном из мессенджеров появился еще один канал – участники группы уже собрали деньги на второго защитника.

«В их группах все построено на романтизации Галявиева и голословных утверждениях, что он невиновен. Это было похоже на секту, администрация ловко манипулировала несовершеннолетними подписчиками и вкладывала им в голову все больше и больше бреда, подпитывая их влюбленность», – заявляют девушки.

«О жертвах в целом мало говорят, часто они остаются лишь цифрами, все внимание сфокусировано на убийце. Если же рассказать их историю, показать их, то так можно достучаться до сердец» Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Девушки поодиночке пытались донести до участников чатов, что романтизировать преступников неприемлемо. Также они указывали на непрозрачность сборов и на противоречивую информацию об адвокате. По их словам, многое из сказанного противоречит Уголовно-процессуальному кодексу и федеральным законам.

«В первые два месяца невозможно было и слова сказать, хотя мы всегда культурно вели диалог с аргументами. Но налетала толпа с оскорблениями, админы их канала усиливали свое давление и манипуляции», – вспоминают девушки.

Сейчас у девушек есть свой телеграм-канал, в котором они развенчивают мифы и отвечают на вопросы о казанской трагедии. Они пишут посты с историями погибших и пострадавших во время стрельбы.

«О жертвах в целом мало говорят, часто они остаются лишь цифрами, все внимание сфокусировано на убийце. Если же рассказать их историю, показать их, то так можно достучаться до сердец», – размышляют девушки.

Кроме того администраторы канала пишут на темы о психическом здоровье и развитии критического мышления. Они уверены, все это поможет отрезвить романтизирующих преступника девушек.

Что известно о стрельбе в школе?

Напомним, трагедия произошла 11 мая. Ильназ Галявиев пришел в гимназию №175 с ружьем, где убил девять человек – семерых детей и двоих учителей. Пострадали еще 23 человека, большинство из них дети.

Трагедия в Казани произошла 11 мая. Ильназ Галявиев пришел в гимназию №175 с ружьем, где убил девять человек Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

На следующий день Советский суд Казани отправил его в СИЗО на два месяца. Спустя несколько дней стало известно, что молодого человека доставят в московский институт им. Сербского для проведения психолого-психиатрической экспертизы. Спустя два месяца в СМИ появилась информация о том, что Галявиева признали невменяемым. Однако в этот же день Следственный комитет РФ опроверг эту информацию. Сейчас Галявиев находится в Санкт-Петербурге, где ему проводят дополнительные экспертизы.

В июле по делу о казанской трагедии появились еще два обвиняемых – 42-летний генеральный директор ООО «Ваша безопасность» Сергей Иванов и 38-летний инженер по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту систем компании «Союз пожарного мониторинга» Марат Зиганшин. Обоих мужчин обвинили в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека.

Иванов работает директором фирмы, которая была отвественна за систему контроля в школе. Однако в день трагедии Ильназ Галявиев смог попасть в школу, миновав все двери. Следствие уверено, фирма Иванова не оказала школе необходимые услуги.

Зиганшин занимал должность инженера по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту систем охранно-пожарной сигнализации. В момент нападения на гимназию директор просила учителей и детей закрыться. Однако в одном из классов оповещатель мог сработать некорректно.

На время следствия Иванов остается под домашним арестом, Зиганшину суд избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий. Свою вину обвиняемые не признают.