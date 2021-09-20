«Чтобы трагедия не повторилась»: кто в соцсетях борется с фанатами Галявиева
Практически сразу после трагедии со стрельбой в казанской школе в соцсетях появились группы в поддержку Ильназа Галявиева –обвиняемого в убийстве учеников и учителей. В противовес им появились сообщество, в котором развенчивают мифы и слухи о трагедии в Казани. Что говорят ее создатели – в репортаже ИА «Татар-информ».
Стрельба в Перми
Сегодня в Перми произошла трагедия – 18-летний Тимур Бекмансуров устроил стрельбу в университете. Выяснилось, что что молодой человек был студентом вуза. Во время задержания стрелявший оказал сопротивление и был ранен, сейчас он в тяжелом состоянии находится в реанимации. Известно о шести погибших и 24 пострадавших.
Сейчас на месте происшествия находится глава Пермского края. К нему по поручению премьер-министра РФ Михаила Мишустина выехали глава Минздрава РФ Михаил Мурашко и министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье «Убийство».
Перед тем, как отправиться в университет, Бекмансуров оставил в соцсетях послание, где упомянул события в казанской школе. Он заявил, что произошедшее «оказалось ему на руку».
Некоторые отмечают, что популяризация темы «скулшутинга» может привести к трагическим последствиям. В сообществах сейчас активно борются с фанатами Ильназа Галявиева – главного фигуранта дела о стрельбе гимназии №175. Цель таких групп – развенчать мифы и слухи о казанской трагедии и предотвратить повтора событий.
«В их группах все построено на романтизации Галявиева»
Создатели сообщества против героизации казанского стрелка «Нет фанатам Галявиева и их вранью» рассказывают, что никакого из них трагедия лично не затронула. Среди администарторов канала есть жительницы Казани, Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска. По их словам, находили друг друга они в соцсетях случайно – видели оставленные комментарии под постами о стрельбе в школе. С каждым днем единомышленников становилось все больше, поэтому девушки решили создать свой чат. Их возмущало, что после престпуления, которое совершил Галявиев, находились те, кто оправдывал его.
«У некоторых из нас есть дети-школьники разных возрастов. Нас пугает и возмущает сложившаяся ситуация, когда не только подростки теряют моральный ориентир, но и появляются взрослые, которые поддерживают и направляют подобные заблуждения», – рассказывают администраторы сообщества.
По словам создателей канала, тема стрельбы в школе всегда вызывает резонанс, нередко подростки начинают романтизировать преступника. Девушки уверены, что видят в нем обиженного, одинокого и недолюбленного человека. Подростки, пережившее похожие состояния, начинают невольно идентифицировать себя с ним, что вызывает в них сочувствие и жалость к преступнику.
«Также есть взрослые женщины, которые видят в нем «сына» и опять же думают, что смогли бы его спасти своей любовью. Отдельная категория – это «фанаты»-парни, их очень мало, но именно они представляют главную опасность – вероятность повторения трагедии», – заявляют девушки.
По словам девушек, нередко фанаты Галявиева распространяют конспирологические теории – якобы произошедшее связано с заговором тайных кураторов и даже масонов. Сперва девушки просто наблюдали за происходящим и обсуждали это в своем чате. Толчком для активных действий стала история со сбором денег – их фанаты собирали для того, чтобы нанять Галявиеву адвоката. По словам девушек, в одном из мессенджеров появился еще один канал – участники группы уже собрали деньги на второго защитника.
«В их группах все построено на романтизации Галявиева и голословных утверждениях, что он невиновен. Это было похоже на секту, администрация ловко манипулировала несовершеннолетними подписчиками и вкладывала им в голову все больше и больше бреда, подпитывая их влюбленность», – заявляют девушки.
Девушки поодиночке пытались донести до участников чатов, что романтизировать преступников неприемлемо. Также они указывали на непрозрачность сборов и на противоречивую информацию об адвокате. По их словам, многое из сказанного противоречит Уголовно-процессуальному кодексу и федеральным законам.
«В первые два месяца невозможно было и слова сказать, хотя мы всегда культурно вели диалог с аргументами. Но налетала толпа с оскорблениями, админы их канала усиливали свое давление и манипуляции», – вспоминают девушки.
Сейчас у девушек есть свой телеграм-канал, в котором они развенчивают мифы и отвечают на вопросы о казанской трагедии. Они пишут посты с историями погибших и пострадавших во время стрельбы.
«О жертвах в целом мало говорят, часто они остаются лишь цифрами, все внимание сфокусировано на убийце. Если же рассказать их историю, показать их, то так можно достучаться до сердец», – размышляют девушки.
Кроме того администраторы канала пишут на темы о психическом здоровье и развитии критического мышления. Они уверены, все это поможет отрезвить романтизирующих преступника девушек.
Что известно о стрельбе в школе?
Напомним, трагедия произошла 11 мая. Ильназ Галявиев пришел в гимназию №175 с ружьем, где убил девять человек – семерых детей и двоих учителей. Пострадали еще 23 человека, большинство из них дети.
На следующий день Советский суд Казани отправил его в СИЗО на два месяца. Спустя несколько дней стало известно, что молодого человека доставят в московский институт им. Сербского для проведения психолого-психиатрической экспертизы. Спустя два месяца в СМИ появилась информация о том, что Галявиева признали невменяемым. Однако в этот же день Следственный комитет РФ опроверг эту информацию. Сейчас Галявиев находится в Санкт-Петербурге, где ему проводят дополнительные экспертизы.
В июле по делу о казанской трагедии появились еще два обвиняемых – 42-летний генеральный директор ООО «Ваша безопасность» Сергей Иванов и 38-летний инженер по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту систем компании «Союз пожарного мониторинга» Марат Зиганшин. Обоих мужчин обвинили в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека.
Иванов работает директором фирмы, которая была отвественна за систему контроля в школе. Однако в день трагедии Ильназ Галявиев смог попасть в школу, миновав все двери. Следствие уверено, фирма Иванова не оказала школе необходимые услуги.
Зиганшин занимал должность инженера по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту систем охранно-пожарной сигнализации. В момент нападения на гимназию директор просила учителей и детей закрыться. Однако в одном из классов оповещатель мог сработать некорректно.
На время следствия Иванов остается под домашним арестом, Зиганшину суд избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий. Свою вину обвиняемые не признают.