news_header_top_970_100
Российский Красный Крест собрал для пострадавших в казанской школе 73 млн рублей
Российский Красный Крест собрал для пострадавших в казанской школе 73 млн рублей
Татарстан и Туркменистан планируют расширять экономическое сотрудничество
Татарстан и Туркменистан планируют расширять экономическое сотрудничество
Минлесхоз РТ предупредил, что аномальная жара продержится до середины 20-х чисел мая
Ру Тат
news_header_bot_970_100
17 мая 2021  23:00

Казанского стрелка доставят в Москву для психолого-психиатрической экспертизы

news_top_970_100

Напавший на 175-ю школу Казани Ильназ Галявиев будет доставлен в московский институт им. Сербского, где будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза. Напомним, в трагедии 11 мая погибли семь школьников и два учителя, более 20 человек пострадали.

Сейчас обвиняемый в нападении находится в одиночной камере казанского СИЗО. Он помещен под круглосуточное видеонаблюдение, жалоб на условия содержания у него нет.

«Ожидается, что после завершения проводимых следственных действий Галявиев будет доставлен в Москву для проведения психиатрической экспертизы в НИИ им. Сербского», — сообщает издание «Газета ОНК».

экспертиза ЧП в казанской школе
news_right_column_240_400_1
news_right_column_240_400_2
news_bot_970_100
Главное