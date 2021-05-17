Казанского стрелка доставят в Москву для психолого-психиатрической экспертизы

Напавший на 175-ю школу Казани Ильназ Галявиев будет доставлен в московский институт им. Сербского, где будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза. Напомним, в трагедии 11 мая погибли семь школьников и два учителя, более 20 человек пострадали.

Сейчас обвиняемый в нападении находится в одиночной камере казанского СИЗО. Он помещен под круглосуточное видеонаблюдение, жалоб на условия содержания у него нет.

«Ожидается, что после завершения проводимых следственных действий Галявиев будет доставлен в Москву для проведения психиатрической экспертизы в НИИ им. Сербского», — сообщает издание «Газета ОНК».