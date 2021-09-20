Шутинг в Перми: как расстрел в вузе связан с трагедией в казанской школе

В Пермском вузе произошла стрельба. В результате нападения погибли восемь человек, еще 24 пострадали. Стрелявшим оказался 18-летний Тимур Бекмансуров – по данным СМИ, сейчас он находится в реанимации. Хроника событий – в обзоре ИА «Татар-информ».

Сегодня Тимур Бекмансуров открыл стрельбу в университете в Перми

Источник фото: соцсети

Сегодня утром 18-летний Тимур Бекмансуров открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете. Молодой человек в военной форме зашел на территорию кампуса и выстрелил в находившегося там мужчину. После этого он прошел в здание университета.

Студентам сообщили о ЧП и велели закрыться в аудитории. На видео попало, как учащиеся прыгали из окон университета, пытаясь спастись. Спустя пару минут у здания университета стянулись полицейские и сотрудники экстренных служб.

Следственный комитет РФ сообщил, что во время стрельбы погибли восемь человек, 24 – пострадали. Во время задержания Бекмансуров оказал сопротивление и был ранен.

Спустя время пресс-служба вуза сообщила, что молодой человек погиб. Однако в некоторых СМИ появилась информация, что молодой человек жив – он находится в тяжелом состоянии в реанимации. Чуть позже сообщение о ликвидации Бекмансурова было удалено из сообщества университета.

Перед тем, как отправиться в университет, Бекмансуров оставил на своей странице в социальной сети послание. В нем говорилось, в частности, что инцидент в Казани «сыграл ему на руку». Он написал, в день трагедии ему позвонили из Росгвардии и сообщили, что придут с повторной проверкой условий хранения оружия. Сотрудники ведомства сняли с оружия номера, что позволило парню не ехать в Отдел лицензионно-разрешительной работы Росгвардии.

«Разрешение мне выдали позже даты выдачи, указанной на лицензии. На ней указано 22 мая, хотя забрал я ее 27 мая, как раз после начала каникул в школах», – написал Бекмансуров.

На место происшествия немедленно выехал глава Пермского края. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве двух и более человек. По поручению премьер-министра РФ Михаила Мишустина в Пермь вылетели министр науки и высшего образования Валерий Фальков и глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Сейчас территория вуза полностью оцеплена. Во всех образовательных учреждениях города были усилены меры безопасности. Правительство региона отменило все занятия в школах и университетах.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким жертв массового убийства. Президент Татарстана Рустам Минниханов также поддержал семьи погибших и пострадавших, выразил соболезнование родственникам погибших и пострадавших на своей странице в Instagram.

Президент Татарстана Рустам Минниханов выразил соболезнование родственникам погибших и пострадавших в своем аккаунте в Instagram Фото: © www.instagram.com/rusminnikhanov

«Новость о жестоком нападении на Пермский государственный национальный исследовательский университет с болью отозвалась в сердцах татарстанцев. Выражаю искренние слова соболезнования родным и близким погибших. Скорбим. Пострадавшим желаю скорейшего выздоровления», – сообщил в публикации Президент РТ.

Источники фото и видео: соцсети