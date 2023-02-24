Страны ЕС вновь не смогли согласовать санкции против РФ

Послы стран — членов Европейского Союза сегодня в очередной раз не смогли согласовать десятый по счету пакет санкций против России. Обсуждения продолжаются третий день подряд, сообщает агентство Reuters со ссылкой на дипломатические источники.

Польша вновь отклонила предложение Италии о более мягких новых ограничениях на импорт российского синтетического каучука. По мнению польской стороны, предлагаемые ограничительные меры предусматривают слишком большие исключения и столь длительный переходный период, что на практике они не будут иметь никакого эффекта.

Другие страны ЕС оказались «сбиты с толку» тем, что Польша, несмотря на свою антироссийскую позицию, готова рискнуть и не объявить новые санкции в годовщину начала широкомасштабных боевых действий.

«Это очень плохая оптика. Ключевым здесь должно было стать послание солидарности с Украиной в этот особенный день», — анонимно заявил один из дипломатов, участвовавших в переговорах в Брюсселе.

Европейский Союз в рамках нового пакета ограничительных мер может заставить банки и другие организации отчитываться о находящихся у них и попавших под санкции российских активах. Другие предложения по санкциям касаются иранских компаний, в том числе поставщиков беспилотников и другой военной продукции.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что санкции окажутся направлены против политических и военных лидеров России. Ущерб от десятого пакета предварительно оценивается в 11 млрд евро. Ограничения затронут четыре новых банка, включая Альфа-Банк и Тинькофф.

Специальная военная операция на Украине проводится с 24 февраля прошлого, 2022 года. Решение о ее начале принял Президент РФ Владимир Путин.