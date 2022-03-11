США вводят санкции против Навки и детей Пескова

Соединенные Штаты решили ввести санкции против супруги пресс-секретаря Президента России Дмитрия Пескова — олимпийской чемпионки 2006 года в танцах на льду Татьяны Навки и его взрослых детей. Об этом сообщил официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс во время брифинга, передает РБК.

«Мы также вводим санкции в отношении 12 депутатов Госдумы, которые возглавили усилия по признанию так называемых Донецкой и Луганской народных республик, а также супруги и взрослых детей Дмитрия Пескова», — проинформировал Прайс.

Татьяна Навка прокомментировала это решение следующим образом: «Как я к этому могу относиться? Жизнь покажет, кто, на что и как повлияет. Жизнь продолжается. Мне кажется, Господь Бог всех рассудит и все расставит по своим местам».

Сам Дмитрий Песков уже находится под санкциями США и Европейского Союза, о чем сообщал «Татар-информ».

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции на Украине. Позднее он приказал перевести силы сдерживания в особый режим. Страны Запада осудили операцию и начали ужесточать санкции против России.

Позднее Роскомнадзор потребовал от российских СМИ при освещении специальной операции на территории Украины пользоваться только информацией из российских официальных источников. Затем Путин подписал закон о наказании до 15 лет лишения свободы за недостоверную информацию о действиях ВС РФ.