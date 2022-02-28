ЕС ввел санкции против Дмитрия Пескова

Евросоюз включил в санкционные списки пресс-секретаря Президента России Дмитрия Пескова. Об этом со ссылкой на официальный журнал ЕС сообщает РИА Новости.

Также в перечень были включены вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, главы «Роснефти» Игорь Сечин и «Транснефти» Николай Токарев, журналисты, предприниматели и ряд других россиян.

Два дня назад стало известно, что ЕС ввел санкции против Президента России Владимира Путина и главы МИД Сергея Лаврова. Как заявили в союзе, список санкций против России за признание ДНР и ЛНР стал крупнейшим в истории.