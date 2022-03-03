Белый дом ввел блокирующие санкции против Пескова и 19 бизнесменов из России

19 российских бизнесменов и 47 лиц, связанных с ними, а также официальный представитель Кремля Дмитрий Песков попали в санкционный список США. Сообщение об этом размещено на сайте Белого дома, передает ТАСС.

Уточняется, что в список попали также имена Николая Токарева, Бориса и Аркадия Ротенбергов, Сергея Чемезова, Игоря Шувалова, Евгения Пригожина и Алишера Усманова. У последнего в санкционный список внесли яхту и самолет.

За «распространение дезинформации» США вводит санкции также против семи российских организаций и 26 связанных с ними лиц из РФ и с Украины.

Ранее Евросоюз включил в санкционные списки пресс-секретаря Президента России Дмитрия Пескова, а также Президента России Владимира Путина и главы МИД Сергея Лаврова. Как заявили в союзе, список санкций против России за признание ДНР и ЛНР стал крупнейшим в истории.