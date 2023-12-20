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Политика 20 декабря 2023 18:22

США ввели санкции против четырех компаний и нефтяного танкера из России

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Минфин Соединенных Штатов ввел санкции против четырех компаний и одного нефтяного танкера из России. Информация размещена на сайте американского ведомства.

В сообщении указаны танкер SANAR-15, а также компании Voliton DMCC SUN Ship Management, расположенные в ОАЭ, Bellatrix Energy и Covart Energy.

Напомним, что 18 декабря под ограничения ЕС попали татарстанские ПАО «Туполев» и Казанский вертолетный завод.

#санкции
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