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США ввели санкции против четырех компаний и нефтяного танкера из России
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Минфин Соединенных Штатов ввел санкции против четырех компаний и одного нефтяного танкера из России. Информация размещена на сайте американского ведомства.
В сообщении указаны танкер SANAR-15, а также компании Voliton DMCC SUN Ship Management, расположенные в ОАЭ, Bellatrix Energy и Covart Energy.
Напомним, что 18 декабря под ограничения ЕС попали татарстанские ПАО «Туполев» и Казанский вертолетный завод.
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