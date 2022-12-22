США ужесточили меры экспортного контроля в отношении ЧВК «Вагнер»

Власти Соединенных Штатов ужесточили меры экспортного контроля в отношении российской частной военной компании «Вагнер». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ американского Министерства торговли.

Минторг США обозначил группу «Вагнер» как «конечного военного пользователя», сделав невозможными поставки группе целого ряда товаров. Таким образом накладываются «дополнительные жесткие ограничения» на возможности группы приобретать снаряжение в интересах специальной военной операции России на Украине, отмечают в ведомстве.

Изначально ЧВК «Вагнер» была добавлена в черный список Министерства торговли США еще в 2017 году.

В конце ноября стало известно, что Штаты рассматривают возможность признания группы «Вагнер» террористической организацией. Эта мера призвана помешать ЧВК участвовать в спецоперации на Украине и наращивать присутствие в странах Африки.