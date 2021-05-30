Правительство ЦАР подтвердило гибель троих россиян

Официальный представитель Правительства Центральноафриканской Республики Анж Максим Казаги подтвердил гибель троих россиян на территории этой страны.

«Да, это информация, которую мне предоставила несколько часов назад полиция», — приводит слова представителя властей ЦАР РИА Новости.

При этом Казаги назвал случившееся «преступным актом» и осудил это нападение, отмечает RT.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что посольство в Банги пока не обладает информацией о гибели троих граждан РФ, но намерено разобраться в ситуации.

Об инциденте ранее рассказала местная радиостанция Radio Ndeke Luka. По ее данным, в четверг, 27 мая, в деревне Бандиба на северо-западе страны две полицейские машины подорвались на мине. Погибли пять человек — трое граждан России и двое центральноафриканских полицейских. Еще пять человек были госпитализированы с различными ранениями.

Французская радиостанция RFI назвала погибших бойцами частной военной компании. Она также обратила внимание на то, что на этой неделе в том же самом районе на мине подорвался автомобиль миссии ООН в ЦАР, несколько человек были ранены.

На западе Центральноафриканской Республики действует вооруженная оппозиционная группировка 3R (Retour, Reclamation et Rehabilitation — «Возвращение, протест и реабилитация» в переводе с французского), состоящая преимущественно из представителей народа фульбе. Она входит в объединение «Коалиция патриотов за перемены» (La Coalition des patriotes pour le changement, CPC). Именно для противодействия ему по просьбе властей ЦАР Россия в декабре 2020 года направила в эту страну 300 военных инструкторов — в дополнение к уже действующей миссии.