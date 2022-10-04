Путин пригласил лидера Мали на саммит Россия – Африка

Владимир Путин пригласил Президента переходного периода Республики Мали Ассими Гойту принять участие во втором саммите «Россия — Африка». Такое предложение было озвучено в ходе телефонного разговора, который состоялся сегодня по инициативе малийской стороны, сообщает пресс-служба московского Кремля.

Путин и Гойта также обсудили актуальные вопросы развития двусторонних отношений, в том числе в торгово-экономической сфере. Стороны обратили внимание на важность реализации плана РФ по безвозмездной передаче нуждающимся странам порядка 300 тыс. тонн удобрений, которому препятствуют нелегитимные ограничения Запада.

Путин и Гайта подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-малийского взаимодействия в сфере безопасности, чтобы искоренить террористические группировки на территории Мали.