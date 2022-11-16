Боец «Вагнера»: Киев кинул в бои под Артемовском спецназ и нацподразделения

В боях под Артемовском со стороны Украины участвуют спецназ и националистические подразделения. При этом из-за больших потерь командование объединило их в сводные отряды, сообщает боец «Группы Вагнера».

«Их подразделения, бригады сейчас разбиты. У них сейчас сводные подразделения, входят абсолютно разные остатки. Националистических подразделений довольно много. Брали поселок Зайцево. У них прямо над домом флаг „Айдара“ висел. Ребятки в этой черной форме ходили», — объяснил он в беседе с РИА Новости.

Боец отметил, что в плен попал прапорщик с нашивкой бригады спецназначения «Ивана Богуна». Он рассказал, что отряд несколько раз переформировывался из-за тяжелых потерь. «Вроде, сказали, что спецподразделение. Смотря кто в этом подразделении был — мужики-резервисты, пару пацанов молодых. Что собрали, то и бросили», — заметил собеседник агентства.

Кроме того, «Группе Вагнера» пришлось отбить несколько атак нацбатальона «Айдар».

Артемовск является важным пунктом для снабжения группировки ВСУ в Донбассе. Через этот транспортный узел проходит сеть автомобильных и железнодорожных дорог.