США рассматривают возможность признания ЧВК «Вагнер» террористической организацией

Администрация Президента США Джо Байдена рассматривает возможность признания российской частной военной компании «Вагнер» «иностранной террористической организацией». Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на два информированных источника.

Эта мера должна стать частью усилий, призванных помешать группе «Вагнер» участвовать в специальной военной операции на Украине и наращивать присутствие в странах Африки. По словам собеседников издания, которые предпочли сохранить анонимность, окончательное решение еще не принято.

Агентство отмечает, что признание ЧВК террористической организацией позволило бы США преследовать ее участников в рамках уголовного законодательства и блокировать ее активы по всему миру.

Представитель Государственного департамента отказался обсуждать ситуацию с ЧВК «Вагнер», но заверил, что США продолжат привлекать к ответственности виновных за эскалацию конфликта на Украине. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не ответил на сообщение с просьбой о комментарии.

Помимо прочего, признание группы «Вагнер» террористической может помочь Белому дому ответить на претензии американских законодателей, которые требуют признать Россию государством спонсором терроризма. Администрация Байдена не хочет идти на такой шаг.