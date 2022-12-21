МИД РФ выразил протест послу Франции из-за высказываний Колонны о случившемся в ЦАР

В российское Министерство иностранных дел вызвали посла Франции в РФ Пьера Леви после слов главы французского МИД Катрин Колонна по поводу покушения на руководителя Русского дома в ЦАР Дмитрия Сытого. Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

В МИД отметили, что дипломату «был выражен решительный протест в связи с высказываниями министра Европы и иностранных дел Французской Республики К. Колонна, сделанными относительно совершенного 16 декабря с. г. в ЦАР покушения на генерального директора российской компании „Русский дом“ в Банги Д. С. Сытого».

Кроме того, во внешнеполитическом ведомстве сочли неприемлемыми обвинения в адрес РФ относительно распространения «пропаганды» и «насилия в отношении гражданского населения» ЦАР со стороны российских частных военных структур и заявили об этом послу.

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна ранее назвала пропагандой фотографию, снятую полицейскими на месте взрыва в кабинете Сытого. На снимке видна записка с угрозой от лица «всех французов» и призывом «убраться из Африки» (аутентичность этого послания неизвестна).

Покушение на Дмитрия Сытого произошло утром 16 декабря. На его имя через одну из почтовых служб поступила посылка со взрывным устройством внутри. Когда представитель Россотрудничества начал открывать посылку, прогремел взрыв. Сытый получил контузию и потерял много крови.