США объяснили отказ признавать Россию государством — спонсором терроризма

Соединенные Штаты не стали признавать Россию государством — спонсором терроризма в том числе из-за зерновой сделки. Об этом заявил постоянный представитель США при ОБСЕ Майкл Карпентер, передает ТАСС.

«Мы считаем, что использование этого законодательства ограничит нашу способность оказывать гуманитарную помощь оккупированным частям Украины, а также способствовать другим действиям, которые, по нашему мнению, отвечают интересам и Украины, и США, таким как зерновая сделка», — подчеркнул дипломат.

Кроме того, Карпентер напомнил, что «в отличие от многих стран Европы» в Штатах предусмотрены «очень конкретные внутренние законодательные нормы относительно государств — спонсоров терроризма».

Ранее резолюцию о признании России государством — спонсором терроризма принял Европарламент, о чем сообщал «Татар-информ». При этом еще в начале сентября Президент США Джо Байден отрицательно ответил на вопрос о том, следует ли признать РФ «спонсором терроризма».

Черноморская зерновая сделка была заключена 22 июля в Стамбуле. Необходимые соглашения Россия и Украина по отдельности заключили с Турцией и ООН. Они предусматривают открытие украинских портов для вывоза зерна и содействие поставкам на мировой рынок продовольствия и удобрений из РФ. Российская сторона 17 ноября автоматически продлила зерновую сделку на 120 дней.