Евросоюз ввел санкции против россиян из-за деятельности ЧВК «Вагнер»

Европейский Союз ввел санкции против восьми физических и трех юридических лиц из России, будто бы связанных с частной военной компанией «Вагнер», из-за действий последней на Украине, в Сирии и странах Африки. Документы о введении ограничительных мер опубликованы в Официальном журнале ЕС.

В документах отмечается, что рестрикции направлены как против самой группы «Вагнер», так и против «восьми физических и трех юридических лиц, связанных с ней». По данным Совета ЕС, ЧВК вербовала, обучала и отправляла частных военных контрактников в различные горячие точки.

«Группа Вагнера несет ответственность за серьезные нарушения прав человека в Украине, Сирии, Ливии, Центральноафриканской Республике (ЦАР), Судане и Мозамбике, включая пытки и внесудебные, происходившие без надлежащего судебного разбирательства или произвольные казни и убийства», — утверждают инициаторы санкций.

Кроме того, представители ЕС отмечают, что ЧВК «Вагнер» «распространяет свое пагубное влияние в других местах, особенно в регионе Сахеля». Соответственно, по их словам, она представляет угрозу для людей в странах присутствия и за их пределами, а также для Евросоюза в целом.

«Перечисленные физические и юридические лица теперь будут подвергнуты замораживанию активов в ЕС. Кроме того, включенным в список лицам будет запрещен въезд в ЕС. А физическим и юридическим лицам в ЕС будет запрещено предоставлять им средства, прямо или косвенно», — информирует Совет Евросоюза.

Помимо собственно ЧВК «Вагнер», санкции затрагивают восьмерых граждан России, которые якобы «причастны к действиям, угрожающим миру, безопасности или стабильности Ливии», «суверенитету и территориальной целостности Украины» и вовлечены в дестабилизацию ситуации в Сирии. Кроме того, под них подпали ООО «Велада», ООО «Меркурий» и ООО «Евро полис» — российские энергетические компании, работающие в Сирии.

ТАСС замечает, что главным инициатором рестрикций против ЧВК «Вагнер» выступила Франция из-за предположительного присутствия сотрудников группы в Мали, что угрожает ее влиянию в этой стране. Ранее Президент РФ Владимир Путин заявил, что США вводят новые санкции, планируя сдержать развитие России.