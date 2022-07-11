США поддерживают решение о возвращении Германии турбины для «Северного потока»

США поддержали решение Канады исключить отремонтированную турбину для российского экспортного трубопровода «Северный поток» из санкционного списка и вернуть ее Германии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на американский госдепартамент.

«В краткосрочной перспективе турбина позволит Германии и другим европейским странам восстановить свои резервы газа, повысив энергетическую безопасность и противостоя попыткам России использовать энергоносители как оружие», – сказано в заявлении.

Ранее руководство Канады подтвердило решение вывести из-под действия санкций отремонтированные турбины для российского газопровода и вернуть их Германии.

Напомним, Берлин призвал Оттаву как можно быстрее решить вопрос с доставкой турбины для газопровода «Северный поток». С 14 июня поставки по трубопроводу сократились, причиной стал несвоевременный возврат газоперекачивающих агрегатов компанией Siemens после ремонта. Сейчас через «Северный поток» прокачивается лишь 40% газа от максимально возможного объема.

В июне европейские хранилища начали заполнять газом, заготовленным на зиму после сокращения поставок топлива из России. На фоне этого стоимость газовых фьючерсов выросла сразу на 8,4%, рост цен на топливо приблизился к максимальному с начала спецоперации. Кроме того, с 11 по 21 июля «Северный поток» останавливает свою работу из-за планового техобслуживания.