Власти Канады подтвердили возвращение Германии турбины для «Северного потока»

Канада передаст Германии турбину для газопровода «Северный поток», задержанную в стране после ремонта из-за санкций, введенных против России. Эту информацию подтвердил канадский министр природных ресурсов Джонатан Уилкинсон, передает агентство «Рейтер».

«Канада предоставит Siemens Canada ограниченное по времени и отзывное разрешение на возврат отремонтированных турбин для „Северного потока-1“ в Германию», — приводит слова министра канадское издание The Globe and Mail.

Это решение политик объяснил тем, что без поставок природного газа «экономика Германии столкнется с серьезными трудностями, а немцы могут оказаться не в состоянии отапливать свои дома с приближением зимы».

Ранее газета «Европейская правда» со ссылкой на источники писала, что руководство Канады по согласованию с властями ФРГ намерено вывести из-под действия санкций турбины для «Северного потока».

До этого ПАО «Газпром» заявило о сокращении поставок газа по трубопроводу «Северный поток». При этом в корпорации сослались на задержки с ремонтом агрегатов концерна Siemens на компрессорной станции «Портовая». Позднее концерн подтвердил, что не могут вернуть из ремонта турбину для «Северного потока» из-за санкций. Капитальный ремонт таких двигателей Siemens Energy может производить только на заводе в канадском Монреале.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Страны Запада осудили это решение и стали ужесточать санкции против России.