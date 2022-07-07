Вице-канцлер ФРГ предложил Канаде доставить турбину для «Северного потока» в Германию

Решить вопрос с доставкой турбины для газопровода «Северный поток» призвал Канаду вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек. По его мнению, сделать это нужно до начала профилактических работ на магистрали.

Германии необходимы мощности «Северного потока» для заполнения хранилищ, подчеркнул Хабек в интервью агентству Bloomberg. «Если для Канады здесь существует вопрос правового характера, то я хочу отметить, что не прошу их доставить [турбину] в Россию, доставьте ее в Германию», – добавил он.

Хабек призвал Правительство Канады не тянуть с решением и принять его до начала запланированных российской стороной профилактических работ на трубопроводе. Если Оттава согласится на его просьбу, то Москва не сможет использовать отсутствие турбины в качестве предлога для возможной остановки поставок газа после завершения ремонтных работ, уверен политик.

В интервью изданию вице-канцлер ФРГ также добавил, что готов поддержать очередной «жесткий» пакет санкций ЕС против России, но при этом рестрикции «должны бить» по РФ и ее руководству сильнее, чем по экономике стран Запада.

Поставки газа по трубопроводу начали сокращаться с 14 июня. Причиной послужил несвоевременный возврат газоперекачивающих агрегатов компанией Siemens после ремонта, а также выявление технических неполадок. Затем компания объявила, что одна из газовых турбин не может быть возвращена после починки из-за действующих антироссийских санкций. Поэтому сейчас через «Северный поток» прокачивается лишь 40% газа от максимально возможного объема.

Кроме того, с 11 по 21 июля работа обеих ниток будут приостановлены, так как будет проводиться ежегодный плановый ремонт газопровода.