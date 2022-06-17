СМИ: Из-за сокращения российских поставок Европа использует заготовленный на зиму газ

На фоне сокращения поставок природного газа из России европейские предприятия начали использовать запасы, заготовленные на пик зимнего сезона. Уровень запасов газа снизился впервые с середины апреля, пишет Bloomberg со ссылкой на данные объединения операторов газопроводов в Европе Gas Infrastructure Europe.

Ранее европейские хранилища были заполнены примерно на 52%, сегодня данные показывают снижение на один процентный пункт. И хотя заполненность газохранилищ остается близкой к среднему уровню, это «тревожно для рынка и будет способствовать росту цен», пишет издание.

Стоимость газовых фьючерсов на этом фоне выросла сразу на 8,4%, рост цен на топливо приблизился к максимальному с начала спецоперации.

В марте Президент Владимир Путин подписал указ о торговле газом с недружественными странами за рубли. Для оплаты топлива они обязаны открывать специальные рублевые счета в «Газпромбанке», в противном случае поставки прекращаются. Из-за отказа платить за газ в рублях «Газпром» уже приостановил поставки в Польшу, Болгарию, Данию, Нидерланды и Финляндию.

Кроме того, «Газпром» заявил о снижении поставок газа по «Северному потоку» до 100 млн куб. м в сутки при плановом объеме 167 млн куб. м из-за проблем с ремонтом оборудования.