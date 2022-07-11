«Северный поток» должен остановиться на плановое техобслуживание

«Северный поток» — ключевой газопровод из России в Европу — с 11 по 21 июля останавливается на плановое техобслуживание, об этом сообщает РИА Новости.

Это следует из предыдущих заявлений оператора магистрали Nord Stream AG и того факта, что на момент публикации других заявлений от данной компании не поступало, несмотря на урегилирование вопроса доставки для NS отремонтированного оборудования из Канады в Германию.

Если в ближайшие часы не будет принято дополнительных решений по «Северному потоку», то европейские страны могут столкнуться с резким ростом биржевых цен на газ. Проблема плановых технических работ на газопроводе обострилась, так как Украина из-за спецоперации ограничила прием российского газа для транзита, а использовать «Ямал–Европу» через Польшу запрещают российские контрсанкции.

В середине июня «Газпром» уменьшил прокачку голубого топлива по магистрали примерно на 60%, о чем сообщал «Татар-информ».