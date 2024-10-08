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Шри-Ланка на саммите в Казани направит запрос о вступлении в БРИКС
Шри-Ланка собирается направить официальный запрос о возможности вступления в БРИКС на саммите объединения, который состоится в Казани. Об этом заявил представитель Правительства и министр иностранных дел островного государства Виджита Герат, передает ТАСС.
«Мы надеемся подать заявку на вступление Шри-Ланки в БРИКС, и во время недавней встречи с министром иностранных дел Индии [Субраманьямом Джайшанкаром] мы попросили поддержать наше членство», — приводит слова политика ланкийский новостной портал Newsfirst.
Кроме того, по словам Герата, приглашенный на мероприятие новый Президент Шри-Ланки Анура Кумара Диссанаяке «не сможет присутствовать на саммите», представлять страну будет министр иностранных дел (то есть он сам — прим. Т-и).
Планы Шри-Ланки присоединиться к БРИКС еще в мае подтвердил тогдашний глава МИД Али Сабри, о чем сообщал «Татар-информ».
Шестнадцатый по счету саммит БРИКС пройдет в столице Татарстана с 22 по 24 октября. Раис РТ Рустам Минниханов подчеркнул, что проведение события такого уровня — большая честь и ответственность для республики. Лидеры более 30 государств подтвердили участие в саммите.
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