Лидеры более 30 государств подтвердили участие в саммите БРИКС в Казани

Лидеры более чем 30 стран подтвердили участие в саммите БРИКС в Казани. Такой информацией поделился замглавы МИД РФ Сергей Рябков во время пресс-конференции, которая посвящена подготовке к предстоящему событию.

Заместитель министра уточнил, что участие во встречах в формате «аутрич» и БРИКС+ примут развивающиеся страны, и выразил надежду, что они будут представлены на высоком уровне.

«На сегодня соответствующие подтверждения получены уже от более трех десятков государств, включая наших ближайших соседей и партнеров по ЕАЭС и СНГ», — приводит его слова ТАСС.

Помимо этого, по словам Рябкова, в столицу Татарстана прибудет руководство региональных организаций, их исполнительные органы. Также ожидается участие и выступление главы Нового банка развития Дилмы Руссефф.

Ранее замглавы Министерства иностранных дел России сообщил, что участие в саммите подтвердил Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Международное мероприятие в рамках российского председательства в БРИКС состоится в Казани 22-24 октября 2024 года.