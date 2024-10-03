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Лидеры более 30 государств подтвердили участие в саммите БРИКС в Казани
Лидеры более чем 30 стран подтвердили участие в саммите БРИКС в Казани. Такой информацией поделился замглавы МИД РФ Сергей Рябков во время пресс-конференции, которая посвящена подготовке к предстоящему событию.
Заместитель министра уточнил, что участие во встречах в формате «аутрич» и БРИКС+ примут развивающиеся страны, и выразил надежду, что они будут представлены на высоком уровне.
«На сегодня соответствующие подтверждения получены уже от более трех десятков государств, включая наших ближайших соседей и партнеров по ЕАЭС и СНГ», — приводит его слова ТАСС.
Помимо этого, по словам Рябкова, в столицу Татарстана прибудет руководство региональных организаций, их исполнительные органы. Также ожидается участие и выступление главы Нового банка развития Дилмы Руссефф.
Ранее замглавы Министерства иностранных дел России сообщил, что участие в саммите подтвердил Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Международное мероприятие в рамках российского председательства в БРИКС состоится в Казани 22-24 октября 2024 года.
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