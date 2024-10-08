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Владимир Путин ждет Никола Пашиняна на саммите БРИКС в Казани
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном заявил, что ждет его на саммите БРИКС в Казани.
«Никол Воваевич, жду вас в Казани на саммите БРИКС. Надеюсь, это будет и полезно, и интересно», – сказал российский лидер.
Путин добавил, что на саммите БРИКС ожидается «много контактов».
Саммит БРИКС пройдет в Казани с 22 по 24 октября.
На страны БРИКС приходится более трети мирового ВВП по паритету покупательной способности, почти половина населения планеты, почти половина залежей нефти, четверть объема мирового экспорта.
Ранее сообщалось о приглашении Путиным лидера Азербайджана Ильхама Алиева на саммит БРИКС.
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