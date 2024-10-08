Владимир Путин ждет Никола Пашиняна на саммите БРИКС в Казани

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном заявил, что ждет его на саммите БРИКС в Казани.

«Никол Воваевич, жду вас в Казани на саммите БРИКС. Надеюсь, это будет и полезно, и интересно», – сказал российский лидер.

Путин добавил, что на саммите БРИКС ожидается «много контактов».

Саммит БРИКС пройдет в Казани с 22 по 24 октября.

На страны БРИКС приходится более трети мирового ВВП по паритету покупательной способности, почти половина населения планеты, почти половина залежей нефти, четверть объема мирового экспорта.

Ранее сообщалось о приглашении Путиным лидера Азербайджана Ильхама Алиева на саммит БРИКС.