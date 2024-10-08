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Политика 8 октября 2024 12:44

Владимир Путин пригласил Ильхама Алиева на саммит БРИКС в Казани

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Владимир Путин пригласил Ильхама Алиева на саммит БРИКС в Казани
Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин на встрече со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым пригласил его на саммит БРИКС.

Лидеры двух стран во вторник проводят двусторонние переговоры в Москве.

«Уважаемый Ильхам Гейдарович, мы ждем вас в Казани 23-24 октября», - обратился Президент РФ к главе Азербайджана.

Саммит БРИКС пройдет в Казани с 22 по 24 октября. Депутат Госдумы РФ Айдар Метшин объяснил выбор столицы РТ местом проведения международного мероприятия.

Ранее стало известно об участии премьер-министра Эфиопии Абия Ахмеда в саммите.

#саммит БРИКС #БРИКС #Владимир Путин #Ильхам Алиев #азербайджан #Казань
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