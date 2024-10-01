Новый Президент Шри-Ланки приглашен на саммит БРИКС в Казани

Президент Шри-Ланки Анура Кумара Диссанаяке

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Новый Президент Шри-Ланки Анура Кумара Диссанаяке приглашен на саммит БРИКС в Казани. Об этом со ссылкой на дипмиссию сообщает ТАСС.

Приглашение новому лидеру страны передано послом России в Коломбо Леваном Джагаряном.

«Посол передал поздравительное послание от имени президента России Владимира Путина, а также приглашение принять участие в саммите БРИКС в Казани», — отмечается в сообщении.

Во время встречи были подняты вопросы двустороннего сотрудничества и международной повестки. В частности, представитель РФ изложил позицию Москвы относительно украинского конфликта и целей проводящейся СВО.

Напомним, что саммит БРИКС в Казани состоится 22-24 октября 2024 года. По данным мэра столицы РТ Ильсура Метшина, в дни международного события в городе ожидается более 20 тысяч гостей.