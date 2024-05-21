Министр иностранных дел Шри-Ланки подтвердил планы страны вступить в БРИКС

Министр иностранных дел Шри-Ланки Али Сабри подтвердил планы страны присоединиться к БРИКС. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы будем стремиться к [членству в] БРИКС, — рассказал Сабри. — БРИКС — это хорошая организация, тем более что Индия является ее частью».

По его словам, Правительство назначило подкомитет, который должен будет изучить вопрос вступления в организацию. Власти планируют обратиться к Индии, чтобы она поддержала страну «на пути вступления в БРИКС».

Сабри добавил, что он получил приглашение принять участие во встрече министров иностранных дел стран БРИКС в России. «Так что я надеюсь, что буду там, и тогда мы оценим это», — отметил министр.

Саммит БРИКС пройдет в столице республики с 22 по 24 октября 2024 года, на него приглашены главы 26 государств. Как подчеркнул Раис Татарстана Рустам Минниханов, проведение события такого уровня — большая честь и ответственность для республики.