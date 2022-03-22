«СЭ»: Хорватский защитник «Рубина» Бегич покинул Россию после матча с ЦСКА

Хорватский защитник «Рубина» Сильвие Бегич покинул расположение казанского клуба и улетел в Хорватию. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации источника издания, футболист уехал из России сразу после игры 22-го тура Российской премьер-лиги против ЦСКА (1:6).

При этом сообщается, что Бегич всё еще не приостановил соглашение с «Рубином».

Ранее контракты с «Рубином» приостановили три легионера: Андерс Дрейер, перешедший в датский «Митьюлланд», Сеад Хакшабанович, пополнивший состав шведского «Юргордена» и Филип Уремович. Кроме того, стало известно, что грузинский полузащитник Хвича Кварацхелия также близок к уходу из казанского клуба.

В свою очередь спортивный директор казанского клуба Олег Яровинский заявил, что «Рубин» до конца сезона покинут еще три легионера.

Спортивная редакция «Татар-информа» публиковала материал, представив, каким будет состав «Рубина», если команду покинут все иностранцы.