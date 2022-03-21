Спортивный директор «Рубина» Яровинский: «Клуб до конца сезона покинут еще три легионера»

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский прокомментировал массовый уезд иностранных футболистов из расположения казанского клуба.

По словам футбольного функционера, «Рубин» до конца этого сезона рискует лишиться еще трех легионеров.

«Думаю, нас покинут еще три футболиста как минимум до конца сезона. А, может, и все уедут», – цитирует Яровинского «Спорт-Экспресс».

Кроме того, спортивный директор казанского клуба прокомментировал давление на легионеров со стороны иностранных футбольных федераций.

«Сейчас на страну оказывается беспрецедентное давление во всех сферах, и футбол — не исключение. Я не вижу в этом повода для паники. Мы лишены всех рычагов воздействия на игроков. Если они захотят, то уедут. Вот и все. Относительно других сфер нам в футболе, наверное, не очень уместно говорить о том, что мы страдаем от давления. Мы страдаем, как и все сферы, попавшие под санкции. По крайней мере, у нас есть еще шанс, чтобы что-то наладилось летом», – подчеркнул Олег Яровинский.

Напомним, ранее контракты с «Рубином» приостановили три легионера: Андерс Дрейер, перешедший в датский «Митьюлланд» и Сеад Хакшабанович, пополнивший состав шведского «Юргордена», а также Филип Уремович. Кроме того, стало известно, что грузинский полузащитник Хвича Кварацхелия также близок к уходу из казанского клуба.

Спортивная редакция «Татар-информа» публиковала материал, представив, каким будет состав «Рубина», если команду покинут все иностранцы команды.