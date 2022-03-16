Экс-футболист «Рубина» Андерс Дрейер перешел в датский «Митьюлланд»

Бывший футболист «Рубина» Андерс Дрейер перешел в «Митьюлланд». Об этом сообщает пресс-служба датского клуба. По словам футболиста, он очень рад возвращению и собирается помочь клубу выиграть датскую Суперлигу в этом сезоне. Напомним, ранее Дрейер на протяжении двух сезонов выступал за «Митьюлланд».

«Надеюсь, что смогу помочь команде выиграть новый чемпионат. Это самая большая цель на ближайшие месяцы, а затем я просто с нетерпением жду возможности снова сыграть в футбол и встретиться с болельщиками», – цитирует Дрейера пресс-служба клуба.

Сообщается, что соглашение датчанина с «Митьюлландом» будет действовать до 30 июня 2022 года, пока действует его приостановление контракта с «Рубином». Сам футболист заявил о желании вернуться в казанский клуб этим летом.

«Надеюсь, что вернусь в казанский "Рубин" 1 июля в такой же хорошей версии себя», – заявил Дрейер.

Напомним, 23-летний футболист провёл за «Рубин» 14 матчей в чемпионате России и отметился в них восемью голами.

Помимо Дрейера контракты с «Рубином» приостановили также Сеад Хакшабанович и Филип Уремович. Ранее спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала материал, представив, каким будет состав «Рубина», если клуб покинут все иностранцы клуба.