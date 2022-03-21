news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Спорт
21 марта 2022  10:41
Дамир Садриев

Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия ответил на вопрос о возможном уходе из клуба

news_top_970_100

Грузинский полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия прокомментировал свое будущее в казанском клубе после разгромного поражения в Москве со счетом 1:6.

По словам 21-летнего футболиста, он пока не знает, останется ли в «Рубине».

«Останусь ли я в «Рубине?» Пока не знаю», — цитирует Кварацхелию «РБ Спорт».

Напомним, грузинский полузащитник перешел в казанский клуб в 2019 году и за 73 матча в «Рубине» отметился 9 голами и 18 результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 16 миллионов евро.

Ранее спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала материал о разгромном поражении «Рубина» в Москве, в котором рассказала о вероятном уходе Хвичи из казанского клуба.

#фк рубин #Хвича Кварацхелия
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное