Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия ответил на вопрос о возможном уходе из клуба

Грузинский полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия прокомментировал свое будущее в казанском клубе после разгромного поражения в Москве со счетом 1:6.

По словам 21-летнего футболиста, он пока не знает, останется ли в «Рубине».

«Останусь ли я в «Рубине?» Пока не знаю», — цитирует Кварацхелию «РБ Спорт».

Напомним, грузинский полузащитник перешел в казанский клуб в 2019 году и за 73 матча в «Рубине» отметился 9 голами и 18 результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 16 миллионов евро.

Ранее спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала материал о разгромном поражении «Рубина» в Москве, в котором рассказала о вероятном уходе Хвичи из казанского клуба.